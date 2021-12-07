Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmişti: Pantene’den kadın hakları açıklaması

Türkücü İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tepki çeken 47’nci Altın Kelebek ödüllerinin sponsoru şampuan ve saç bakım markası Pantene, ‘kadın hakları konusundaki duruşunun net olduğunu’ savundu.

İki gün önce düzenlenen ödül töreninde Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi birçok kişinin tepkisini çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları türkücünün, kadınlar hakkındaki açıklamarını ve partnelerine şiddet uyguladığına dair geçmişteki haberleri paylaşarak Pantene için boykot çağrısı yapmıştı.

Şirketin Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlanarak ‘ödül verilen sanatçılarla ilgili bir dahiliyetin olmadığı’ kaydedildi.

Sponsorluk kapsamında tek isteğin ‘jüri üyelerinin yüzde 50’sinin kadın üyelerden oluşması’ olduğu belirtilerek P&G Türkiye ve Pantene’in ‘cinsiyet eşitliği için mücadele eden şirketler’ olduğu ifade edildi.