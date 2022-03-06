Akşam Postası / 6 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Ukrayna: Rusya, hastane, okul ve yuvaları vuruyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 11’inci güne girildi.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

‘Aileler Yarışıyor’: Bu kez yağ uğruna!

Bir ekonomi gazetesinde çıkan haber, ‘Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir‘ başlığını taşıyordu. Türkiye’nin dünyanın en büyük ayçiçek yağı ithalatçısı olduğu belirtilen haberde, ithalatın yüzde 70’inin Rusya ve Ukrayna’dan yapıldığından bahsedilmişti.

İklim krizine karşı ‘çığlık’ gibi bir rapor: Kaçacak yerimiz kalmadı

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Gazeteci-yazar Ömer Madra, Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim raporunu “Kısaca her şey tehlikede” diye özetlerken, savaş ile iklim krizi arasındaki bağlantıya işaret etti.

Hazal Kaya’dan dizi eleştirilerine: Organik değil fantastik kurgu var

Oyuncu Hazal Kaya, Netflix’te yayınlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Akaryakıt zamlarına ‘cumhur ittifakı’ndan ilk ses: Vatandaş artık takip edemiyor

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AKP ve MHP’yle birlikte ‘cumhur ittifakı‘nda yer alan Büyük Birlik Partisi’nin genel başkanı Mustafa Destici, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

EPDK’ya elektrikte tavan fiyat belirleme yetkisi verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik alım fiyatlarına müdahale yetkisi verilecek.

Şüphe kaslarınız yeterince güçlü mü?

Doğal afet, salgın hastalık, savaş… Her kriz, sahte haberleriyle birlikte geliyor. Çoğunlukla sosyal medyadan yayılan sahte haberin panzehiri, mesajını yine sosyal medya üzerinden ileten teyit oluşumlarında.

‘Gıda hurafeleri avcısı’ Ebru Akdağ: Komplo teorilerine gerçeklerden çok rağbet var

Gıda mühendisi Ebru Akdağ, katıldığı etkinlikler ve televizyon programlarının yanısıra Instagram’da açtığı ‘gidahurafeleriavcısı’ hesabıyla toplumu doğru bilgilendirmeye ve bilgi kirliliğini gidermeye çalışıyor.

Mustafa Alp Dağıstanlı yazdı: Yazmış bulundum

ki hafta önce ele aldığımız ‘yapmak‘ fiilinin bir eşlikçisi varsa o da ‘bulunmak’. ‘Yapmak’la beceremedikleri işleri ‘bulunmak’la halleder yazıcılarımız. ‘Bulunmak’ da yeni bir dil dikeni değildir.

‘Alışveriş bağımlılığı haritası’ çıkarıldı: Acaba siz neresindesiniz?

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden 18 yaş ve üzeri 24 bin 494 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden dördü alışveriş bağımlılığı belirtileri gösteriyor. ‘Alışveriş bağımlılığı haritası’nda belirtilerin en sık görüldüğü bölge doğu ve güneydoğu, en az görüldüğü bölge ise Trakya.

Aynur Kolbay Hülya yazdı: Çocuk Kitaplığı / Gelmek ve Gitmek: Gezegeni korumak

Küresel boyutta mücadele etmeye uğraştığımız ve hayatlarımızı büyük ölçüde etkileyen iklim krizi, son iki yıldır yaşadığımız Covid-19 salgını ile de birleşerek tüm dünyayı zorlu süreçlerden geçmeye mecbur bırakıyor. Ve bu korkutucu süreçlerin arkasında, çılgın tüketim alışkanlıkları ile çığırından çıkan; kendinden başkasını ya da ardında bıraktığını düşünmeme güdüsüyle hareket eden; yavaşlamayı, durup düşünmeyi unutmuş, bunun yerine sadece koşmayı ve en önde olmayı amaç edinmiş insanlık yatıyor tabi ki.

H. Ayhan Tinin yazdı: O kadınlar

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Bu hafta ‘Dünya Kadınlar Günü’.

21.yy’da kadınların hiç olmazsa medeni olduğunu iddia eden ülkelerde halen yaşamdan eşit pay alamaması, tıpkı savaş gibi, tıpkı aşıya bütün ulusların ulaşamaması gibi bir insanlık ayıbıdır.

Oysa yalnızca sanat dünyasına bakmak bile, kadınların ne kadar eşit olduğunun göstergesi.

YSK da enflasyona karşı önlem almış

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Haziran 2023’teki seçim için şimdiden alışverişe başladığı bildirildi.