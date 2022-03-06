EPDK’ya elektrikte tavan fiyat belirleme yetkisi verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik alım fiyatlarına müdahale yetkisi verilecek.

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BloombergHT’nin aktardığına göre taslak halindeki düzenlemenin yakında Meclis’e gelmesi beklenirken, EPİAŞ’ın (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) işlettiği borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK’ya yetki verilecek.

Bu şekilde tüm dünyada artan doğalgaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak.

Yetkinin altı ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

EPİAŞ’ın işlettiği enerji borsası, Piyasa Takas Fiyatı’ndaki (PTF) arz ve talep dengesine göre bir sistemle işletiliyor. 21 elektrik tedarik şirketi müşterilerine satmak üzere her gün ihtiyaçları olan elektrik miktarını PTF’ye giriyor.

Enerji borsasında fiyatlar arz ve talep dengesine göre gün gün, saat saat değişkenlik gösteriyor. Düzenlemeyle EPDK ürün bazında tavan fiyat belirleyerek tüm üreticilerin enerji borsasında ürün satabilecekleri tavan fiyatı kendisi belirleyecek.

Bu şekilde dağıtım şirketlerinin üreticiden alacağı elektrik fiyatlarının EPDK’nın kontrolünde olmasıyla, hanelere ve sanayiye ulaşan elektrik fiyatlarının ‘kontrol altında tutulması ve ani fiyat artışlarının ortadan kalkması’ hedefleniyor. Ayrıca bu yaz olması muhtemel elektrik talebi artışları karşısında fiyatların kontrol altında tutulması da amaçlar arasında.