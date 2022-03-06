IMF’ye göre savaşın küresel ekonomiye faturası ağır olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna’da devam eden savaş ve ekonomik yaptırımların küresel ekonomiye etkisinin ağır olacağını açıkladı.

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IMF’ye göre buğday ve diğer tahıllar dahil olmak üzere enerji ile emtia fiyatlarındaki yükseliş önümüzdeki dönemde de sürecek. Ayrıca tedarik zinciri kesintileri ve Covid-19 salgını enflasyonist baskılara katkıda bulunmaya devam edecek.

Açıklamada fiyat şoklarının tüm dünyayı etkileyeceği vurgulanarak, “Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır” dendi.

Rusya’ya yönelik yaptırımların da küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkileri olacağı vurgulandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği 24 Şubat’tan sonra Batılı ülkeler, kapsamlı yaptırımlarla, Rus ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef almıştı.

IMF, Ukrayna’nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebininse en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi.