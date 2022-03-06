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Yaramazlara biraz batar!

BM: 2’nci Dünya Savaşı’ndan beri en hızlı büyüyen mülteci krizi yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna’da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Lviv’de Polonya’ya gidecek treni bekleyen Ukraynalılar. Fotoğraf: Reuters

Grandi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat’tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.


10 gün içinde Ukrayna’dan 1,5 milyondan fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirten Grandi, “Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da en hızlı büyüyen mülteci krizi” ifadelerini kullandı.

BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya’ya geçti. Polonya’yı sırasıyla Macaristan, Moldova, Slovakya, Romanya ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

BMMYK, Ukrayna’da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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