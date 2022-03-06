Akaryakıt zamlarına ‘cumhur ittifakı’ndan ilk ses: Vatandaş artık takip edemiyor

AKP ve MHP’yle birlikte ‘cumhur ittifakı‘nda yer alan Büyük Birlik Partisi’nin genel başkanı Mustafa Destici, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

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Son fiyat artışıyla birlikte motorin yılbaşından bu yana yüzde 65, benzinse yüzde 46 oranında zamlanmıştı.

Destici, ‘devletin akaryakıtta vergiden vazgeçmesi gerektiğini’ söyledi.

BBP lideri, Ankara’da partisinin bir organizasyonunda şunları söyledi: “Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi. Zamlarla ÖTV ve KDV de aynı oranda artıyor. Diyelim ki devletin aldığı KDV ya da ÖTV; akaryakıt fiyatı 10 lira iken 2 liraysa, 20 lira olduğunda 4 liraya çıkıyor. Ya da yüzde 18 olan KDV 20 lira olunca 3,60 lira oluyor. 3,60 lira KDV, 4 lira da ÖTV. Yani 7 lira 60 kuruşunun üzerinde bir bedel vergi. Devletin burada bu vergiden vazgeçmesi gerekiyor. Bu yüksek orandaki vergi kabul edilebilir değildir.”