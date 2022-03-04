Yılbaşından bu yana motorin yüzde 65, benzin yüzde 46 zamlandı

Son fiyat artışıyla birlikte motorin yılbaşından bu yana yüzde 65, benzin ise yüzde 46 zamlandı.

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Bu sabah itibariyle motorin litre fiyatı 1 lira 33 kuruş, benzin litre fiyatı 53 kuruş artırılmıştı.

Daha çok yük taşımacılığı ve tarımda kullanılan motorin litre fiyatında yılın başından bu yana artış 7,26 lira. İstanbul’da şu an motorin litre fiyatı 18,92 lirada.

Benzin litre fiyatıysa 5,59 lira artışla 17,98 lirayı buldu.

Akaryakıt fiyatları ülke genelinde ufak değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıtta bu yıl yapılan ve pompa fiyatına yansıyan fiyat artışları şöyle:

Tablo: Reuters

Son dönemlerdeki zam yağmuruyla birlikte resmi enflasyon şubatta yüzde 54.4 ile 20 yılın yeni zirvesine ulaştı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 83’ü buldu.

Akaryakıtın enflasyon sepetindeki ağırlığıysa 4,9 puan. Art arda gelen zamların önümüzdeki dönemlerde enflasyon puanına yansıması da kaçınılmaz.