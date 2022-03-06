Dolmuşçuların mazot isyanı: Bittik artık eve ekmek götüremiyoruz

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sonrası dolmuşçular işlerini yapamayacak noktaya geldiklerini söyledi.

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Son fiyat artışıyla birlikte motorin yılbaşından bu yana yüzde 65, benzinse yüzde 46 zamlandı.

Bilecik’te dolmuşçuluk yapan Serhat Küçük, okullar açıldığında 450 liraya dolan deponun maliyetinin beş ay sonra 1300-1400 liraya çıktığını söyledi.

ANKA’nın aktardığına göre Küçük şöyle konuştu: “Bu mazot fiyatları nereye kadar gidecek? Artık evimize de ekmek götüremez hale geldik. Yani aldığımız zam bile bizi kurtarmıyor artık. Şoför parası, aracın arıza parası derken perişan olduk. Sesimizi duyun artık yeter, duyun bizi.“

Dolmuşçu Ömer Armutçuklu’nun değerlendirmeleriyse şöyle: “‘Okullar açıldı 3-5 kuruş para kazanırız’ dedik fakat bunun üstüne mazot zamları geldi. Depolarımızı dolduramaz hale geldik. Bu nereye gidecek bilmiyorum, bunun sonu nereye dayanır bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Devletten de bir destek bekliyoruz.”

‘Mazota çalışıyoruz’

Akaryakıt zamlarına ilişkin, “Gereken cevabı halk verecektir” diyen dolmuşçu Onur Yıldırım’ın eleştirileriyse şöyle: “Arka arkaya gelen zamlara artık biz dolmuşçular olarak yetişemiyoruz. Son üç günde üç buçuk lira zam geldi. Bu zamlar artık dolmuşçuların belini bükmeye başladı. Mazota zam geldikçe biz para kazanmıyoruz, mazota çalışıyoruz ve zam yapmak zorunda kalıyoruz. Bunu da halk çekiyor. Yani takdir halkındır.”

Bir başka dolmuştu Yalçın Saraçoğlu şunları anlattı: “Bittik! Eve yemek götüremiyoruz, aş götüremiyoruz. 130 lira bir tur masrafı var. Geri kalan kar ne olacak? Hep zarar ediyoruz. Şoför çalıştıran zarar ediyor. Yapılacak bir şey yok, ne yapacağız bilmiyoruz. Devletimiz çare bulsun, diyeceğimiz bu.”