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Yaramazlara biraz batar!

EGM’den 8 Mart açıklaması: Marjinal gruplara mensup 12 kişiye işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşlerinde ‘marjinal gruplara mensup’ diye nitelediği 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İki gün sonraki Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bugünden Türkiye’nin birçok ilindi etkinlikler ve yürüyüşler düzenlenmişti.


EGM’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Etkin güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçti. Ankara ve İzmir’de kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.”

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