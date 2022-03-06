EGM’den 8 Mart açıklaması: Marjinal gruplara mensup 12 kişiye işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşlerinde ‘marjinal gruplara mensup’ diye nitelediği 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
İki gün sonraki Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bugünden Türkiye’nin birçok ilindi etkinlikler ve yürüyüşler düzenlenmişti.
EGM’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Etkin güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçti. Ankara ve İzmir’de kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.”