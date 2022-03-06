Hazal Kaya’dan dizi eleştirilerine: Organik değil fantastik kurgu var

Oyuncu Hazal Kaya, Netflix’te yayınlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Sekiz bölümden oluşan dizinin birinci sezonu, geçen hafta Netflix’te yayına girmişti. Emre Şahin’in yönetmenliğini yaptığı dizinin başrolünde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı yer alıyor.

Dizinin yayınlanmasının ardından basında eleştirel yazılar çıkmaya başladı. Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan bugün ‘Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefret etmemin beş sebebi’ başlıklı bir yazı yazdı.

Cumhuriyet yazarı Yazgülü Aydoğan dizi için “Fantastik dram olacakken müsamere tadında ilerliyor” diye yazarken, ünlü sunucu Fatih Portakal da dizinin senaryosunun kötü olduğunu kaydetti.

Oyuncu Kaya, isim vermeden bugün Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi.

“Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir” diye yazan Kaya, dizinin senaryosunun ‘organik değil fantastik olduğunu’ dile getirdi.

Kaya, ‘bazı eleştirilerin adalet terazisinin kaydığını’ belirtirken, “Teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız” ifadelerini kullandı.