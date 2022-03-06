Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Ukrayna: 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 11’inci güne girildi.

Rusya askerleri başkent Kiev’in kapısına dayandı. Dün İrpin’e giren Rus askerlerinin kente 7 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Hükümet devrilmedi ama yüzlerce kişinin hayatını kaybetti.

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6 Mart

11:27: Rus lider Vladimir Putin yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna’ya çok sayıda asker gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov, sosyal medya üzerinden Ukrayna lideri Zelenskiy’i tehdit etti. Kadirov’un paylaşımı şöyle: “Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili’nin (Gürcistan’ın eski lideri) izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi. Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç (2014’teki devrimde görevden alınan devlet başkanı) halen Ukrayna’nın lideri. Görevini ona ve ve kaderine razı ol.”

11:10 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamaya göre 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve dört insansız hava aracının etkisiz hale getirildi.

10:15 Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), altı bölgedeki 16 doğalgaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi. GTSOU’nun açıklamasında, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkov, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

09:17 ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı.

08:00 ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’daki son durumu telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yazılı açıklamasında, Biden yönetiminin Ukrayna’ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre’yle yakın şekilde çalıştığı vurgulandı. İki başkanın ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakereleri de ele aldığı bildirildi.