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Yaramazlara biraz batar!

Putin’le görüşen Erdoğan: Barışçıl çözüm için her katkıya hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefonda görüştü.

Fotoğraf: Arşiv

Rusya, batı sınırındaki Ukrayna’ya 24 Şubat’ta işgal harekatı başlatmıştı.


AA’nın aktardığına göre görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alınırken, Türkiye-Rusya ilişkileri de değerlendirildi.

Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Kremlin’in açıklamasına göre ise Putin, ‘operasyonun ancak Kiev’in askeri eylemlerine son vermesi ve Rusya’nın taleplerini kabul etmesi halinde duracağını’ söyledi.

Açıklamada şöyle dendi: “Vladimir Putin, Donbass’ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi, bu konudaki temel yaklaşımları ve değerlendirmelerini özetledi ve belirlenen ana amaç ve hedefleri detaylı biçimde aktardı.”

Açıklamaya göre, Putin operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini, krizin çözümü için Ukrayna yönetimi ve yabancı partnerlerle diyaloğa hazır olduklarını teyit etti.

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