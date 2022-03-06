WSJ: ABD ve Polonya, Ukrayna’ya Sovyet dönemi savaş uçağı temin etmeye çalışıyor

ABD’nin, F-16’lar karşılığında Polonya’nın Ukrayna’ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını temin etmesi konusunda Varşova yönetimiyle görüştüğü iddia edildi.

Mig-22. Fotoğraf: Wikimedia

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Polonya’yla Ukrayna’ya savaş uçakları temin etme konusunda görüşmeler yürütüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin dün ABD Kongre üyeleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde “Acilen savaş uçağına ihtiyacımız var” yönündeki çağrısına karşılık vermek için ABD yönetimi harekete geçti.

WSJ’ye konuyu değerlendiren Beyaz Saray yetkilileri, ABD’nin Polonya’ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova’nın Kiev’e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti.

Kongre üyeleri sıcak bakıyor

Anlaşmanın ne şekilde yapılacağı ve söz konusu uçakların Ukrayna’ya hangi yollarla ulaştırılacağı gibi detaylar üzerinde çalışıldığını belirten yetkililer, anlaşmanın sağlanması halinde Kongre’nin onay vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy ile görüşmenin ardından Amerikan medyasına açıklamalar yapan birçok Kongre üyesi ise Biden yönetiminin Kiev’e savaş uçağı sağlamasına destek olacaklarını vurguladı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Bunun olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım” derken Cumhuriyetçi senatörler de böyle bir tasarıya destek olacaklarını belirtti.

Senato’da Demokratların 2 numaralı ismi Dick Durbin de, ellerindeki Sovyet dönemi uçaklarını Ukrayna’ya bağışlamak isteyen Doğu Avrupa ülkelerine bu uçaklara karşılık Amerikan uçaklarının verilmesi planına tam destek olacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya savaş uçağı temini konusunda Polonya’da değerlendirmede bulunmuş ve bu konu üzerinde müttefik ülkelerle görüştüklerini söylemişti.

Ukrayna yönetimi daha önceki açıklamalarında ordudaki pilotların Sovyet dönemine ait Mig-22 ve Su-25 gibi uçakları hemen uçurabileceğini ve bu uçakların Polonya’nın da arasında bulunduğu bazı Doğu Avrupa ülkelerinde halen mevcut olduğunu dile getirmişti.