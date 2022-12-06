Akşam Postası / 6 Aralık 2022

Örs’e saldıran AKP’li Işık konuştu: Genel Kurul’da zaman zaman böyle şeyler olur
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık Diken’e konuştu: “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar.”
İYİ Parti, AKP’li Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak
İYİ Partili Hüseyin Örs, kalp masajıyla hayata döndü: Hayati tehlikesi sürüyor
TBMM’de yumruklu kavga: AKP’li Işık’ın saldırısına uğrayan İYİ Partili Örs yaralandı
Anket: Erdoğan’ın rakibine göre oy vereceklerin oranında düşüş
MetroPOLL Araştırma anket sonuçlarını açıkladı. Ankette, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı bir önceki aya göre 2,9 puan, ‘Erdoğan’ın rakibinin kim olacağına bağlı’ olarak muhalefet adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı 4,4 puan düştü.
Anket: Üç olası adaya da kaybeden Erdoğan’ın oyu yükseldi
Yöneylem anketi: CHP’de düşüş, İYİ Parti’de 1,5 puanlık artış var
243 madenci işten çıkarıldı: Taşeron patron, topu Eczacıbaşı’na attı
Eczacıbaşı Topluluğu’na ait Esan Madencilik’in taşeron firması Sargın İnşaat, Balıkesir’in Balya ilçesindeki çinko ve kurşun madeninde çalışan 243 işçiyi işten çıkardı.
Metin Külünk, ‘aylık 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiasını 18 ay sonra yalanladı
AKP’li Metin Külünk, organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker’den 10 bin dolar aldığı iddiasını 18 ay sonra reddetti.
Hisse senedinin yüzde 86’lık kısmı, yatırımcının yüzde 3,6’sının elinde
Nasıl Bir Ekonomi yazarı Talip Aktaş, Borsa İstanbul’daki hisse senetlerinin yüzde 86’lık kısmının, yatırımcıların yüzde 3,6’sının elinde olduğunu yazdı.
Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya bir ‘ederi kadar tazminat’ davası daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir” sözlerini sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.
Her dört ilaçtan biri piyasada yok
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, piyasadaki ilaçların yaklaşık yüzde 25’ine erişilemediğini söyledi. Bu, her dört ilaçtan birinin bulunamadığı anlamına geliyor.
BİM CEO’suna tehditler sürüyor
Hükümet tarafından hedef alınan BİM yöneticisi Galip Aykaç’a tehditler sürüyor. Kırıkkale’de bir zincir market firmasının sahibi olan Ramazan Ayan, Aykaç’ı şöyle tehdit etti: “Bu hadsizliğin karşılığını elbette görecek. Kardeşlerimiz elbette ona haddini bildirecektir.”
Market ve tedarikçilere ‘kartel oluşturmak’tan ceza talebi
Üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 teşebbüs hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma aşamasına geçildi. Söz konusu soruşturmada teşebbüslere kartel oluşturmaktan ceza talep edildi.
Musk’ın beyin çipi üreten şirketi hayvan deneylerinden dolayı soruşturma altında
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın yönettiği ve beyin çipi üreten şirket Neuralink, hayvan deneylerinde gereksiz acı ve ölümlere sebep olduğundan dolayı federal soruşturma altında.
Aslı Baykal, Erdoğan’ı övdü, AKP’ye ‘göz kırptı’
CHP’den istifa eden Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, iktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi’ye konuştu. CHP’yi sert sözlerle hedef alan Baykal, “Bir ‘milli-gayrımilli’ ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir” dedi.
FT: Türkiye yeni belge isteyince, Rus petrol tankerleri Boğazları geçemedi
Batılı ülkelerin tavan fiyat uygulamasının ardından Türk makamların ham petrol taşıyan Rus gemilerinden sigorta sözleşmelerinin geçerli olduğunu gösteren yeni belge talep etmesi nedeniyle boğazların girişinde gemi yoğunluğu oluştuğu belirtildi.