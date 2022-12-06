Akşam Postası / 6 Aralık 2022

Örs’e saldıran AKP’li Işık konuştu: Genel Kurul’da zaman zaman böyle şeyler olur

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık Diken’e konuştu: “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar.”

Anket: Erdoğan’ın rakibine göre oy vereceklerin oranında düşüş

MetroPOLL Araştırma anket sonuçlarını açıkladı. Ankette, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı bir önceki aya göre 2,9 puan, ‘Erdoğan’ın rakibinin kim olacağına bağlı’ olarak muhalefet adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı 4,4 puan düştü.

243 madenci işten çıkarıldı: Taşeron patron, topu Eczacıbaşı’na attı

Eczacıbaşı Topluluğu’na ait Esan Madencilik’in taşeron firması Sargın İnşaat, Balıkesir’in Balya ilçesindeki çinko ve kurşun madeninde çalışan 243 işçiyi işten çıkardı.

Metin Külünk, ‘aylık 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiasını 18 ay sonra yalanladı

AKP’li Metin Külünk, organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker’den 10 bin dolar aldığı iddiasını 18 ay sonra reddetti.

Hisse senedinin yüzde 86’lık kısmı, yatırımcının yüzde 3,6’sının elinde

Nasıl Bir Ekonomi yazarı Talip Aktaş, Borsa İstanbul’daki hisse senetlerinin yüzde 86’lık kısmının, yatırımcıların yüzde 3,6’sının elinde olduğunu yazdı.

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya bir ‘ederi kadar tazminat’ davası daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir” sözlerini sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Her dört ilaçtan biri piyasada yok

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, piyasadaki ilaçların yaklaşık yüzde 25’ine erişilemediğini söyledi. Bu, her dört ilaçtan birinin bulunamadığı anlamına geliyor.

BİM CEO’suna tehditler sürüyor

Hükümet tarafından hedef alınan BİM yöneticisi Galip Aykaç’a tehditler sürüyor. Kırıkkale’de bir zincir market firmasının sahibi olan Ramazan Ayan, Aykaç’ı şöyle tehdit etti: “Bu hadsizliğin karşılığını elbette görecek. Kardeşlerimiz elbette ona haddini bildirecektir.”

Market ve tedarikçilere ‘kartel oluşturmak’tan ceza talebi

Üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 teşebbüs hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma aşamasına geçildi. Söz konusu soruşturmada teşebbüslere kartel oluşturmaktan ceza talep edildi.

Musk’ın beyin çipi üreten şirketi hayvan deneylerinden dolayı soruşturma altında

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın yönettiği ve beyin çipi üreten şirket Neuralink, hayvan deneylerinde gereksiz acı ve ölümlere sebep olduğundan dolayı federal soruşturma altında.

Aslı Baykal, Erdoğan’ı övdü, AKP’ye ‘göz kırptı’

CHP’den istifa eden Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, iktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi’ye konuştu. CHP’yi sert sözlerle hedef alan Baykal, “Bir ‘milli-gayrımilli’ ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir” dedi.

FT: Türkiye yeni belge isteyince, Rus petrol tankerleri Boğazları geçemedi

Batılı ülkelerin tavan fiyat uygulamasının ardından Türk makamların ham petrol taşıyan Rus gemilerinden sigorta sözleşmelerinin geçerli olduğunu gösteren yeni belge talep etmesi nedeniyle boğazların girişinde gemi yoğunluğu oluştuğu belirtildi.