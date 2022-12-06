Hisse senedinin yüzde 86’lık kısmı, yatırımcının yüzde 3,6’sının elinde

Nasıl Bir Ekonomi yazarı Talip Aktaş, Borsa İstanbul’daki hisse senetlerinin yüzde 86’lık kısmının, yatırımcıların yüzde 3,6’sının elinde olduğunu yazdı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılbaşından itibaren yüzde 168 getiriyle dünya genelinden pozitif ayrışırken, son 2 ayda yüzde 57 kazançla 2000 yılından bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi.

BIST 100 endeksinde bu dönemde dolar bazlı yükseliş yüzde 56 oldu. Yükselişe rağmen endeks, dolar bazlı rekorundan uzakta.

Artış nedeniyle borsa, enflasyona karşı koruma sağlamak isteyenlerin de merkezi oldu.

Veri Analiz Platformu (VAP) istatistiklerine göre, Borsa İstanbul’daki yerli pay senedi yatırımcı sayısı, 30 Kasım itibariyle 3,3 milyonu aştı. 11 ayda borsaya yeni giren yatırımcı sayısı 1 milyona yakın. Pay senetlerinin piyasa değeri 872,4 milyar liradan 1 trilyon 673 milyar liraya yükselirken artış oranı yüzde 92.

Talip Aktaş, yatırımcı sayısının yüzde 3,6’sının -yani 120 bine yakın kişi- hisse varlıklarının yüzde 86’sına sahip olduğunu yazdı. Bu yatırımcıların her birinin portföy büyüklüğü 1 milyon liranın üzerinde.