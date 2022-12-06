Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın attığı yumruk nedeniyle fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!”

Fotoğraf: AA

Akşener Twitter paylaşımında Örs’ü hastanede ziyaret ettiğini söyleyerek “Şükürler olsun durumu iyi” dedi.


İYİ Parti lideri, şunları yazdı: “Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!”

Ne olmuştu?

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde AKP’li Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Parti’li Hüseyin Örs’e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Diken’in hastane ve İYİ Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu.

Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Işık’ın ‘ağır cezalık bir suç işlediğini’ belirterek, suç duyurusunda bulunacakları söyledi.

AKP’li Işık’a, TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul’a iki birleşim katılmama cezası verildi.

Meclis’te grubu bulunan partilerden saldırıya uğrayan İYİ Parti’li Örs’e geçmiş olsun konuşmaları

İYİ Parti, AKP’li Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak

Örs’e saldıran AKP’li Işık konuştu: Genel Kurul’da zaman zaman böyle şeyler olur

İYİ Partili Hüseyin Örs, kalp masajıyla hayata döndü: Hayati tehlikesi sürüyor

TBMM’de yumruklu kavga: AKP’li Işık’ın saldırısına uğrayan İYİ Partili Örs yaralandı

SON HABERLER

Serbest çalışan hekimler Koca’nın geri adım atmasını bekliyor

Hekimlerin serbest çalışmasını kısıtlayan yönetmelik değişikliğine tepkiler sürüyor. Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı 6 Ekim’den beri uzmanlık dernekleri, meslek odaları ve hekimler itirazlarını ısrarla yapıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı henüz geri adım atmadı. Yönetmelik geri çekilmezse 7 bin muayene hekiminden sadece 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecek.

Akşam Postası / 6 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.