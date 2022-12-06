AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın attığı yumruk nedeniyle fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!”

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Akşener Twitter paylaşımında Örs’ü hastanede ziyaret ettiğini söyleyerek “Şükürler olsun durumu iyi” dedi.

İYİ Parti lideri, şunları yazdı: “Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!”

Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim.



Şükürler olsun durumu iyi.

Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum.



Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak! — Meral Akşener (@meral_aksener) December 6, 2022

Ne olmuştu?

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde AKP’li Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Parti’li Hüseyin Örs’e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Diken’in hastane ve İYİ Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu.

Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Işık’ın ‘ağır cezalık bir suç işlediğini’ belirterek, suç duyurusunda bulunacakları söyledi.

AKP’li Işık’a, TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul’a iki birleşim katılmama cezası verildi.