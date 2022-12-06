Meclis’te grubu bulunan partilerden saldırıya uğrayan İYİ Parti’li Örs’e geçmiş olsun konuşmaları

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın attığı yumruk nedeniyle fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Meclis’teki tüm parti grupları, yoğun bakımda uyutulan Örs’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde AKP’li Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Parti’li Hüseyin Örs’e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Diken’in hastane ve İYİ Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu. Örs, tedbir amaçlı uyutulurken hayati tehlikeyi atlattığını söylemek için erken.

AKP’li Işık’a, TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul’a iki birleşim katılmama cezası verildi.

Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Işık’ın ‘ağır cezalık bir suç işlediğini’ belirterek, suç duyurusunda bulunacakları söyledi.

Birleşime verilen aranın ardından tüm parti grupları, Genel Kurul’da söz alarak Örs’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Vekiller partileri adına konuştu.

İlk sözü alan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: “Bugünkü olay, üzücü bir gelişmenin çok ötesinde bir şey. Bu tip olaylar ve bu tip olayları yaratanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne değil, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir parlamentoya yakışır bir tavır değil. Bu biraz, siyasette son zamanlarda tırmanan şiddet dilinin Meclis’e yansıması ve alan bulması. Alan bulmasında da parti gruplarının yöneticilerinin gerçekten çok önemli bir rolü var. TBMM Başkanı Sayın Şentop’un dünkü olaylarla ilgili yayınladığı açıklamayı bu olay üzerine tekrar değerlendirmesi ve tekrar bir açıklaması yapmasını bekliyoruz.”

MHP grubu adına ise grup başkan vekili Levent Bülbül: “Yaşanan olaydan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hüseyin Örs vekilimize de acil şifalar, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Gerçekten olmasını arzu etmediğimiz şeyler. Özellikle bütçe dönemi gibi yoğun bir çalışmanın yapıldığı dönemlerde sinirlerimizin gerildiği zamanlar olabiliyor. Çok hararetli tartışmalar da söz konusu olabiliyor. Ama her şeye rağmen bunları daha da ileri götürüp fiili bir duruma dönüşmesi, hiçbirimiz açısından arzu edilebilecek bir durum değildir.”

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş: “Maalesef dışarıdaki şiddet dalgası ve yaklaşımı Meclis’in Genel Kurulu’na kadar sirayet etti. Aslında bu ilk değil, üzülerek belirteyim. Geçen dönemde Mahmut Toğrul vekilimizin omuzu yerinden çıktı ve kolu kırılmıştı yine Meclis’teki bir şiddetten dolayı. Hüseyin Örs vekile, İYİ Parti milletvekiline acil şifalar diliyorum.”

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: “Öncelikle Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e ve İYİ Parti Grubu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyük bir tehlike atlattı. Yoğun bakıma alınması, daha kötü bir durumla sonuçlanması durumunda bunun hesabını kimse veremezdi. Şiddete karşı ortak tavır almak, hele ki TBMM’de oluşan şiddete karşı ortak tavır almak sadece konuşmakla olmaz.”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Ben de amasız, fakatsız Hüseyin beye geçmiş olsun diliyorum. Fiili müdahale, küfür, kavga asla kabul edilemez. Dün de maalesef benzer görüntüler yaşadık, bugün de benzer görüntüler yaşadık. İsteriz ki bunlara hep beraber ‘Dur’ diyelim, dikkat edelim. Bütçe görüşmeleri bittiğinde, yeri geldiğinde makamlarımız bitip gittiğinde geri dönüp baktığımızda mahcup olmayalım. Meclis, bu aziz milletin kalbi, gözü, kulağı bir anlamda. O yüzden herkesten daha dikkatli olmak bize yakışır. Kürsüye çıkan arkadaşımızın da grup başkanvekillerimizin de çok daha dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. AK Parti grubu adına grup başkanvekilimiz Elitaş Bey, az önce Hüseyin Bey’i hastanede ziyaret ettiler. Durumunun iyi olduğunu yerinde öğrendiler. Tedbiren müşahede sürecinin devam ettiğini bize ifade ettiler.”

Bu arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.