İYİ Parti, AKP’li Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak

ALTAN SANCAR

İYİ Parti, Meclis Genel Kurulu’nda İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldıran AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Diken’e konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Işık’ın ‘ağır cezalık bir suç işlediğini’ söyledi.

Görsel: Twitter

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde AKP’li Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Parti’li Hüseyin Örs’e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki kalp masajıyla hayata döndürüldü. Diken’in hastane ve İYİ Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu. Örs, tedbir amaçlı uyutulurken, hayati tehlikeyi atlattığını söylemek için erken.

Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti.

Diken’e bilgi veren İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, söyledi: “Işık’ın yaptığı ağır cezalık bir suçüstü halidir. Bilerek yapılmış bir şeydir. Uzaklardan gelerek, doğrudan Hüseyin beye saldırmıştır. Kendisinin kalp hastası olduğu ve daha önce kalp krizi geçirdiği de herkes tarafından bilinmektedir. Bu durumda suç duyurusunda bulunmayı değerlendiriyoruz ki olacaktır. Zira burada ağır cezalık bir suç vardır.”