FT: Türkiye yeni belge isteyince, Rus petrol tankerleri Boğazları geçemedi

Batılı ülkelerin tavan fiyat uygulamasının ardından Türk makamların ham petrol taşıyan Rus gemilerinden sigorta sözleşmelerinin geçerli olduğunu gösteren yeni belge talep etmesi nedeniyle boğazların girişinde gemi yoğunluğu oluştuğu belirtildi.

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Financial Times gazetesinde dün yayımlanan ve ticaret şirketlerine dayandırılan haberde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş için 19 petrol tankerinin Türk sularında beklediği belirtildi.

Habere göre dört petrol şirketi yöneticisi, tankerlerin yükümlülük sigortasının geçiş sırasında geçerli olduğunu gösteren yeni bir belgenin Türk makamlar tarafından talep edildiğini belirttiler.

Batılı ülkelerin dün uygulamaya geçtiği tavan fiyat uygulamasına göre, Batılı sigorta şirketleri Rus petrolü taşıyan gemileri ancak petrolün satış fiyatı varil başına 60 doların altına olduğu zaman sigortalayabilecekler.

Haberde tankerlerin İstanbul ve Çanakkale boğazları açıklarında beklediği belirtildi.