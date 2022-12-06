Musk’ın beyin çipi üreten şirketi hayvan deneylerinden dolayı soruşturma altında

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın yönettiği ve beyin çipi üreten şirket Neuralink, hayvan deneylerinde gereksiz acı ve ölümlere sebep olduğundan dolayı federal soruşturma altında.

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2016’da kurulan ve Elon Musk’ın da kurucuları arasında bulunduğu Neuralink beyin aktivitelerini eş zamanlı olarak kaydedip uyaran bir çip geliştiriyor. Çipin ağır omurilik yaralanmaları ve nörolojik bozuklukların tedavisi için kullanılması amaçlanıyor.

Reuters’ın incelediği belgelere ve konuştuğu kaynaklara göre, Neuralink, hayvan deneylerinde aceleye kaçtığı, bunun başarısız deneylere yol açtığı; bu nedenle ölüm sayılarının ve hayvanların duyduğu acıların arttığından dolayı federal soruşturma altında.

Musk, geçtiğimiz günlerde, Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipinin, altı ay içinde insan klinik denemelerine başlamasını beklediğini söylemişti. Musk’ın çiple ilgili beklentileriyse şimdiye kadar gerçekleşmedi. ABD’li milyarder önce 2020’de insan deneylerine başlamayı planladıklarını duyurmuş, daha sonra bunu 2021’e çekmişti. Musk, 2021 sonundaysa 2022’de insanlara çip takmaya başlayacaklarını söylemişti. Reuters, Musk’ın hedefi tutturmak için çalışanlara ‘hızlanmaları’ konusunda baskı yaptığı ve bu nedenle hayvan ölümlerinin ve başarısız deneylerin arttığı, hayvanların duyduğu acının arttığını belirtiyor. Bundan dolayı da Neuralink, federal soruşturma altına alındı.

Reuters tarafından incelenen kayıtlara ve şirketin hayvan testi operasyonları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklara göre, şirket 2018’den bu yana yapılan deneylerin ardından 280’den fazla koyun, domuz ve maymun da dahil olmak üzere yaklaşık 1500 hayvanı öldürdü. Kaynaklar, şirketin test edilen ve öldürülen hayvan sayısına ilişkin kesin kayıtlar tutmaması nedeniyle bu rakamı kaba bir tahmin olarak nitelendirdi.

Hayvan ölümlerinin toplam sayısı, Neuralink’in düzenlemeleri veya standart araştırma uygulamalarını ihlal ettiğini göstermiyor. Pek çok şirket, insan sağlığı hizmetlerini geliştirmek için deneylerde rutin olarak hayvanları kullanıyor. Hayvanlar genellikle deneyler tamamlandığında öldürülüyor. Ama, Neuralink çalışanlarının aktardığına göre Musk’ın baskısından dolayı hayvan ölümleri, olması gerekenden çok daha fazla.

Neuralink, insanlarda klinik deneylere başlamadan önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay almak için son yıllarda hayvanlar üzerinde testler yürütüyor. Neuralink, çipi insanlar üzerinde kullanmak için henüz onay alamadı.