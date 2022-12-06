BİM CEO’suna tehditler sürüyor

Hükümet tarafından hedef alınan BİM yöneticisi Galip Aykaç’a tehditler sürüyor. Kırıkkale’de bir zincir market firmasının sahibi olan Ramazan Ayan, Aykaç’ı şöyle tehdit etti: “Bu hadsizliğin karşılığını elbette görecek. Kardeşlerimiz elbette ona haddini bildirecektir.”

BİM CEO’su Aykaç’a tehditler sürüyor. (AA)

Aralarında kamuya ait TRT ve Anadolu Ajansı’nın da olduğu basın kuruluşlarına konuşan Galip Aykaç şunları söyledi: “BİM’in CEO’su denen cino, devlet büyüklerimize büyük bir hadsizlik yapmıştır. Bu hadsizliğin karşılığını elbette görecek. Kardeşlerimiz elbette ona haddini bildirecektir. Biz de Kırıkkale’de Aybimaş ailesi olarak BİM’lerin (mağazalarının) kapatılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. BİM’in CEO’sunun bugün devlet büyüğümüze (Devlet Bahçeli) böyle bir hadsizliği yapma gücünü, kudretini nereden buluyor acaba. Bunu kim bu kadar büyüttü acaba. Bunu büyütenler, bunun başındakiler ve bunun işbirlikçileri; bunların hepsine haddini bildireceğiz.”

MHP’li mafya da tehdit etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, Galip Aykaç’ı ölümle tehdit etmişti: “Kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur.”

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.

BİM patronu Aykaç, hedef göstermelere sert çıkmıştı: “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”