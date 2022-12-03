ŞOK, BİM patronu Aykaç’ı dernek başkanlığından istifaya çağırdı

Şok Marketler, zincir marketlere gelen hedef göstermelere yanıt veren BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ı dernek başkanlığından istifaya çağırdı.

Fotoğraf: ŞOK Marketler

Şok Marketler Yönetim Kurulu, Aykaç’ın 30 Kasım 2022’deki konuşması nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Gazeteci Bahadır Özgür’ün paylaştığı açıklamada Aykaç’ın konuşmasından Gıda Perakendecileri Derneği’nin ‘haberinin olmadığı’ yazılarak şunlar dendi: “Son zamanlarda farklı mecralarda gerçekleştirilen zincir marketlere yönelik suçlamaların doğru olmadığı ve özellikle zincir marketlerin fiyat artışlarının müsebbibi olmadığı aşikardır ve enflasyonun sebebi olarak zincir marketlerin gösterilmesi doğru değildir”

Açıklamada Aykaç’ın ‘kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak tartışmaları siyasi düzleme çektiği’ savunuldu: “Bu açıklamalar nedeniyle şirketimiz ve derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir.”

BİM patronunun istifaya davet edildiği metinde Aykaç istifa edene kadar ŞOK’un ‘toplantılara katılmayacağı ve alınan kararlara bağlı olmayacağı’ yazıldı: “Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz.”

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

BİM patronu Aykaç, hedef göstermelere sert çıkmıştı: “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”

Bahçeli ve Erdoğan da hedef göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.