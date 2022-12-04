Erdoğan’ın ‘uygun’ dediği marketle ‘zincir market’ arasındaki fark 20 kuruş

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tarım Kredi Market’le bir ‘zincir market’in fiyatlarını karşılaştırdığını ve arada sadece sadece 20 kuruşluk fark bulduğunu söyledi.

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Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Elektrik ve doğalgaza üst üste zamlar geliyor.

Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, sorumlunun kendileri olmadığını açıklayıp eleştirilere yanıt verdiği için MHP’nin hedefi haline geldi ve ölüm tehdidi aldı.

Erdoğan beş büyük zincir markete karşı, fiyatlarının ‘gayet uygun’ olduğunu söylediği kooperatif marketlerden yeni bin tane hizmete sokacaklarını söylemişti.

ANKA’nın haberine göre CHP’li Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla indirim yapan ve Erdoğan, ‘uygun’ bularak tavsiye ettiği Tarım Kredi Market’le zincir marketin fiyatlarını karşılaştırdı.

Her iki marketten de 25 çeşit temel ihtiyaç ürünü alışverişi yaptığını belirten Bakırlıoğlu, şunları dedi: “İki market arasındaki fark sadece 20 kuruş. Ürünler arasındaki fiyat farkları kuruşlarla ifade edilecek kadar birbirine yakın. Madem marketler zam yaparak enflasyonun artmasına neden oluyor, o zaman Tarım Kredi Market neden aynı fiyat politikası uyguluyor? Bu durumda kime inanacağız”