MHP’li belediyeden BİM’in önüne ‘Bahçeli’ panosu

Burdur’da, MHP’li Tefenni Belediyesi, ilçedeki BİM şubesinin önüne, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerine yer verilen bir pano koydu.

MHP’li Alagöz’den, Bahçeli’ye kafa tutan BİM’e panolu yanıt. (Twitter)

Bahçeli, TBMM’deki son grup toplantısında, fahiş fiyatlarından zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere sürekli zam yapan zincir marketlerin ‘FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.

BİM’in CEO’su Galip Aykaç’sa, “‘Üç harfliler’ diye bizleri farklı yere koyan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir” demişti.

Tefenni Belediyesi, bu tartışmanın ardından ilçedeki BİM şubesinin önüne, üzerinde Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerine yer verilen bir pano yerleştirdi.

Tefenni Belediyesi’nin MHP’li başkanı Ümit Alagöz, BİM şubesinin önüne yerleştirdikleri panonun fotoğrafını sosyal medya hesabında yayımlayarak şunları yazdı:

“Yıllardır örgütlenip milleti, hükümeti ve siyasi partileri terbiye etmeye çalışan bazı üç harfliler, hadlerini aşmış, kirli dillerini Sayın genel başkanımıza ve aziz Türk milletine uzatmaya kalkmıştır. Ülkücü hareketin liderine ve aziz Türk milletine uzanan o kirli dilleri kesmek bizim asli görevimizdir. Geçmişte de zaman zaman yerel esnafımıza sahip çıkma çağrıları yapmıştık. Bugün de milletimizi ve tüm ilçe halkımızı, yerel esnafımıza sahip çıkmaya çağırıyor, milletimizi para ile terbiye etmeye kalkan bu kokuşmuş zihniyeti boykot etmeye davet ediyorum.”