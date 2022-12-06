243 madenci işten çıkarıldı: Taşeron patron, topu Eczacıbaşı’na attı

Eczacıbaşı Topluluğu’na ait Esan Madencilik’in taşeron firması Sargın İnşaat, Balıkesir’in Balya ilçesindeki çinko ve kurşun madeninde çalışan 243 işçiyi işten çıkardı.
Esan’ın Kuzey Balya sahasındaki taşeronluğunu yürüten firma, ‘mücbir sebepler’i gerekçe gösterdi.
Sargın İnşaat’ın patronu Hüseyin Sargın da işçilerin sahada üretime ara verilmesinden, ‘iş daralması’ndan ötürü işen çıkarıldığını söyledi.
İşçiler maden kapısında nöbet başlattı.
Bağımsız Maden İş’in sosyal medyadan paylaşılan mesajlarında, “Ortada hiçbir sebep yokken işçileri kapının önüne koyamazsınız. Bu hatadan derhal dönün” dendi.
Sendika sanat ve kültür camiasını da destek vermeye çağırdı.
Eczacıbaşı Topluluğu’ndansa henüz bir açıklama yapılmadı.