Fas, İspanya’yı devirdi: Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi

Hekimlerin serbest çalışmasını kısıtlayan yönetmelik değişikliğine tepkiler sürüyor. Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı 6 Ekim’den beri uzmanlık dernekleri, meslek odaları ve hekimler itirazlarını ısrarla yapıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı henüz geri adım atmadı. Yönetmelik geri çekilmezse 7 bin muayene hekiminden sadece 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecek.