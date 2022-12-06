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Yaramazlara biraz batar!

Fas, İspanya’yı devirdi: Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya’ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.


Karşılaşmada pas trafiğini kontrol eden İspanya; Torres, Olmo, Asensio üçlüsüyle rakip kalede etkili olamadı. Teknik direktör Luis Enrique, ikinci yarıda Morata-Williams ikilisiyle oyunu canlandırmak istese de skora yansımadı.

Mücadele boyunca Fas’ın beş şutundan üçü kaleyi bulurken, İspanya 13’te iki yaptı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi.

Fas’ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışları gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı.

İspanya’daysa Sarabia, Soler ve Busquets, üç atışı da gole çeviremedi.

Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

Yine penaltılardan yenildi

2018 Dünya Kupası’nda son 16 turunda Rusya’ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya’nın kaderi Katar’da da değişmedi.

2022 Dünya Kupası’nda Fas’a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya’ya penaltılarla kaybetmişti.

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