Tiktok’taki ‘nefessiz kalma’ meydan okumasında 18 ayda 20 çocuk hayatını kaybetti

Milyonların kullandığı sosyal medya platformu Tiktok’taki “Ne kadar süre nefessiz kalabileceksin” meydan okuması, son 18 ayda 20 çocuğun ölümüne yol açtı. Adı, “Blackout challenge” (Bilinç kaybı meydan okuması) ve insanlardan evdeki eşyalarla kendilerini bilinçsiz hale gelene kadar boğması isteniyor. Bilinçleri yerine geldikten sonra da adrenalin patlamasını filme almayı teşvik ediyor.

11-17 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 93’ünün sosyal medya hesapları var ve yüzde 24’ü hesabı açarken yaşlarını yanlış bildiriyor. Fotoğraf: Pixabay

Ancak bu ‘Blackout challenge”, özellikle çocuklarda ölümcül sonuçlar doğuruyor. Bloomberg Businessweek’in derlediği verilere göre, 18 ayda 20 çocuğun ölümü bu meydan okumayla bağlantılı…

Bloomberg’in derlemesine göre, bu mücadeleyi videoya çekerken ölen çocukların en az 15’i 12 yaşında ve daha küçüktü. Kurbanlardan beşi 13-14 yaşlarındaydı.

Aileler dava açıyor

Tiktok ve ana şirketi ByteDance, çocuklarının “bilinç kaybı meydan okuması” sonucu öldüğünü iddia eden ebeveynler tarafından dava edildi.

Şubat 2021’de Wisconsin Milwaukee’de 9 yaşındaki Arriana Arroyo, iddiaya göre bilinç kaybı meydan okumasını gerçekleştirmeye çalışırken hayatını kaybetti. Onu 5 yaşındaki erkek kardeşi buldu. Arriani bir oyuncak sandığın üstüne tırmanmış, boynuna metal bir köpek tasması geçirmiş, tasmayı da gardırobun kapı menteşesine asmıştı. Yaklaşık 60 santim yukarıda asılı duran Arriana, çaresizce kurtulmaya çalışıyordu. Ancak anne babası yanına ulaşana kadar hayatını kaybetti.

İtalya’da soruşturma

Temmuz ayında, İtalya’nın Palermo kentinde, 10 yaşındaki Antonella Sicomero yine asılı halde bulundu. Ailesi Antonella’nın Tiktok’ta ekstrem bir oyun oynarken öldüğünü iddia etti. Palermo Savcılığı bir soruşturma başlatırken, İtalya’daki özel gözlemciler, video platformundan, yaşlarının 13’ten büyük olduğunu doğrulayamayan kullanıcıları kaldırmasını istedi.

Ancak ekip, uygulamanın algoritmasının Antonella’ya meydan okumayı tavsiye ettiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını iddia etti. Yine de Tiktok, ülkedeki 12,5 milyon kullanıcının yaşlarını yeniden doğrulamayı kabul etti. Ardından da yarım milyon hesabı sildi. Ancak buna rağmen ölümler devam etti.

2021 Aralık ayında, 10 yaşındaki Nylah Anderson, Philadelphia’da bir kenar mahalledeki evinde annesi tarafından nefesi kesilmiş halde bulundu. Annesi cep telefonundaki videolarda onun ve kuzeninin oynadıkları boğulma oyununu gördüğünü söyledi. Polis ifadesinde kuzeni, “Tiktok ve Youtube’da gördüğümüz bir boğulma meydan okumasıydı” dedi.

Bloomberg, Nylah’ın annesinin açtığı davanın, kızın telefonunun adli tıp incelemesine dayandığını bildirdi.

Aileler, bu meydan okumalarının uygulamalar aracılığıyla yayıldığını, algoritmaların da bunda etkili olduğunu iddia ederek Tiktok’un ana şirketi ByteDance’a dava açtı. Ancak bu davalar ABD’de başarısızlıkla sonuçlandı çünkü mahkemeler, teknoloji platformlarının yayınlanan içerikten sorumlu tutulmalarını engelleyen İletişim Uygunluk Yasası kapsamında şirketin dokunulmazlığa sahip olduğuna karar verdi.

Yaşları gerçeği yansıtmıyor

Reklamcılık Standartları Otoritesinin yakın tarihli bir anketine göre, çocuklara ait 1,6 milyondan fazla sosyal medya hesabı, yanlış bir şekilde yetişkin yaşlarına göre kaydedildi. 11-17 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 93’ünün sosyal medya mecralarında hesapları var ve bu gençlerin yüzde 24’ü hesabı açarken yaşlarını yanlış bildiriyor.