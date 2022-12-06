Yavaş ‘adaylık’ sorusundan kaçtığını söyledi: ‘Altılı masa’ ne derse uyacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı sorusunda topu ‘altılı masa’ya attı: “Ne derlerse ona uyacağız.”

Fotoğraf: ABB

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yedi aydan az bir süre kalmışken CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan ‘altılı masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı hala belli değil.

Muhalefet yetkilileri adayı ‘altılı masa’daki liderlerin belirleyeceğini söylerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ismi öne çıkıyor.

Ankara Bilim Üniversitesi’nde gençlerle buluşan Yavaş, sosyal medyaya düşen bir görüntüde, “Aday olacak mısınız?” sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Ankara halkı bizi Ankara için seçti. Hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse, biliyorsunuz bu, ‘altılı masa’nın görevi. Biz, o ne derse ona uyacağız. Çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim, hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız hem de korumasız, rahat bir şekilde halkın içinde gezebileceksiniz… Ben bundan büyük makam da tanımıyorum. Bu rahatlığımın da sebebi, seçildiğimden beri bir tek siyasi demeç vermedim. Bana oy verenleri incitecek bir tek demecim yok. Bunu arayıp bakıp bulabilirsiniz çünkü seçildikten sonra herkesin belediye başkanısınız. Herkesten ücret alıyorsunuz. Herkesten vergi alıyorsunuz. Dolayısıyla kimseyi niye ayıracaksınız? İnsanlara bu şekilde davranırsanız kalpten kalbe yol gidiyor.”