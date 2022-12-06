Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya bir ‘ederi kadar tazminat’ davası daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir” sözlerini sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.
Çelik, ”Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!” dedi.
Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında paylaştığı mesajlarda sık sık hakaret ifadeleri kullanıyor; CHP’nin avukatı da bunlara açtığı her davada ‘Ederi kadar’ diyerek 5 kuruşluk tazminat istiyor.
Son olarak Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Süleyman Soylu’nun Kılıçdaroğlu’na kullandığı ‘şerefsiz‘ ifadesi nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.
Çelik, şunları yazdı: “Genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!”
Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu’ya dört soru yöneltmiş, Soylu’ysa sorulara yanıt vermemiş; Kılıçdaroğlu’na hakaret etmişti.