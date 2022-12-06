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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya bir ‘ederi kadar tazminat’ davası daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir” sözlerini sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Çelik, ”Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!” dedi.


Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya bir 5 kuruşluk dava daha. (AA)
Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya bir 5 kuruşluk dava daha. (AA)

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında paylaştığı mesajlarda sık sık hakaret ifadeleri kullanıyor; CHP’nin avukatı da bunlara açtığı her davada ‘Ederi kadar’ diyerek 5 kuruşluk tazminat istiyor.

Son olarak Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Süleyman Soylu’nun Kılıçdaroğlu’na kullandığı ‘şerefsiz‘ ifadesi nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Çelik, şunları yazdı: “Genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!”

Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu’ya dört soru yöneltmiş, Soylu’ysa sorulara yanıt vermemiş; Kılıçdaroğlu’na hakaret etmişti.

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