Yargıtay, Selçuk Mızraklı’ya verilen hapis cezasını bozdu: Tahliye edilmeyecek

Yargıtay, görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen dokuz yıl dört ay 15 gün hapis cezasını bozdu.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, açık tanık Hicra Berna Ayverdi’nin ifadelerinden dolayı hakkında örgüt üyesi olmak iddiasıyla hakkında açılan davada dokuz yıl dört ay 15 gün hapis cezası verilen görevden alınan Mızraklı’ya verilen hapis cezası eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayanması nedeniyle bozdu.

Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezanın Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nce onanmasıyla gelen itirazı inceleyen Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, verilen cezanın gerekçeleri arasında yer alan Hicran Berna Ayverdi’nin ifadelerine hiç değinmezken Mızraklı hakkındaki iddiaların eksik incelendiğine işaret ederek yerel mahkemenin kararını eksik ve yetersiz gerekçelere dayandığını hükmederek kararı bozdu.

Yargıtay, Mızraklı’nın mahkemeye doğrudan katılmasının engellenmesi ve savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) alınmasının ‘savunma hakkının kısıtlandığına’ işaret etti.

İddiaların araştırılması istendi

Mızraklı’ya verilen cezaya gerekçe olarak gösterilen ve kurulması planlanan Mezopotamya Üniversitesi’ne ilişkin kısmı da bozulmaya gerekçe deliller arasında yer aldı. Üniversitenin kurulması çalışması yürüten Mezopotamya Vakfı’nın ‘örgütle bağlantısı bulunduğu’ ve Mızraklı’nın da Mezopotamya Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde bulunması nedeniyle örgüt üyeliğine gerekçe yapılmasını eksik bulan Yargıtay, vakfın örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığının, buna ilişkin bilgi ve belgelerin araştırılmamasını eksik inceleme olarak değerlendirdi. Mahkeme söz konusu hususu tespit edilmesini istedi.

Yargıtay, dosya içerisinde ‘örgütle bağlantılı’ olduğu ileri sürülen dijital materyallerin incelenmeden, buna ilişkin rapor hazırlanmadan ve buna karşı sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmadan mahkemenin karar vermesinin kanuna aykırı olduğu sonucuna vardı.

Eksik ve yetersiz gerekçeyle verilen dokuz yıl dört ay 15 gün hapis cezası kararını bozan Yargıtay, Mızraklı’nın tahliye talebini reddetti.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyanın Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mızraklı’nın yargılanmasına başlanması bekleniyor.