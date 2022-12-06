Metin Külünk, ‘aylık 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiasını 18 ay sonra yalanladı

AKP’li Metin Külünk, organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker’den 10 bin dolar aldığı iddiasını 18 ay sonra reddetti.

AKP’li Metin Külünk, Sedat Peker’den para almadıını iddia ediyor. (YouTube)

Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalına konuk olan AKP’li Külünk, “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz” şeklindeki soruya yanıt verdi.

Peker’den 10 bin dolar almadığını iddia eden Külünk, şunları da söyledi: “Barıştan, huzurdan ve bu çizgide, milli bağımsızlıkçı çizgide olduğunuz zaman her türlü kirli operasyonun tereddütsüz hedefisiniz. Aynı şey yarın sizin içinde geçerli olabilir. Oğuzhan’a ‘youtuber’ dediler, Oğuzhan youtuber mı? (Salondan gelen ‘Evet’ yanıtı üzerine) Hayır, değil Oğuzhan ‘youtuber’lığa sığmayacak kadar engin bir iş yapıyor. 1,5 yıldır sustuğum bir konuda burada ilk kez konuşuyorum, Oğuzhan’a çok teşekkür ediyorum.”

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mayıs 2021’de organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiğini, bu ismi yalnızca savcılığa açıklayacağını söylemişti. Soylu, çıktığı diğer programlarda da bu ismi savcıya söyleyeceğini öne sürmüştü fakat bu iddianın üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadı.

Sedat Peker’in Külünk iddiası

Sedat Peker, çektiği dokuzuncu videoda bu ismin Metin Külünk olduğunu ama 10 bin dolar aylık ödeme yapmadıklarını, arabasına daha fazla para bıraktıklarını söylemişti.

Peker, o videoda şunları anlatmıştı: “Metin abi aradı… Yeğeni Ömer Külünk’ün yerini tefeciler almış elinden. ‘Bir konuşsan şu tefecilerle’ dedi. ‘Kaç para abi, ben vereyim parasını’ dedim. 300 bin lirayı ben ödedim. Tapuyu aldık verdik. Almanya’da o dernekler var ya… Onlar için rica ederdi, ‘Para yollar mısın‘ diye… El altından yollardı. Öyle her ay 10 bin dolar yok… Ama seçim zamanı arabasına para bırakırdık… Beni sakinleştirmek için film yap, sonra git beni karalama kampanyasına abilik yap… Yok öyle Metin abi… 10 bin vermedim, düzenli değil, ama çok daha fazlasını verdim.”