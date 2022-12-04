Akşam Postası / 4 Aralık 2022

Babacan’dan Erdoğan’a: Kürt sorunu var, çözüm eşit vatandaşlıktan geçiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kürt sorunu var, bunun çözümü de devletin temel hak ve özgürlüklerle ilgili sapasağlam bir tutumundan geçiyor” dedi.

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘taksi’ yanıtı: UKOME’nin İBB kurumu olduğunu biliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesinin UKOME’de (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kabul edilmesini yönetiminin başarısına bağlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “UKOME’nin İBB kurumu olduğunu en iyi kendisi biliyor.”

Altı yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti: Vakıfta Gümüşel temizliği

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkınca vakfın sitesinde temizlik başlatıldı.

Nebati’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosuna ‘İthal ekonomi komiserleri’ dedi ve ‘epistemolojik kopuşlar’a sahip çıktı.

MHP’li belediyeden BİM’in önüne ‘Bahçeli’ panosu

Burdur’da, MHP’li Tefenni Belediyesi, ilçedeki BİM şubesinin önüne, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili sözlerine yer verilen bir pano koydu.

CHP’den Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: Serum takılmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun programda hasta olduğu için bir süre uyuyakaldığını, daha sonra da Selvi Kılıçdaroğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AKP’li Miroğlu’nun yeğeni Akşener’e danışman oldu

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu’nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı olarak görevlendirildi.

Bahar Hezer, 25 Kasım’da kadına yönelik şiddetle mücadele için bu videoyu çekmiş

Şanlıurfa’da erkek kardeşi tarafından katledilen inşaat mühendisi Bahar Hezer ‘in, 25 Kasım’da kadına yönelik şiddet için video çektiği ortaya çıktı.

İktidar marketlerle uğraşırken: Sekiz ayda 37 bin borçlu abonenin doğalgazı kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk sekiz ayında 37 bin 657 abonenin doğal gazının borcu nedeniyle kesildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Batırel’e tepkiler sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, tepkilerin odağında.

Kadın derneğinin erkek başkanı, İstanbul Sözleşmesi’ni soran muhabiri engelledi

Eskişehir’de Es TV muhabiri, Çınar Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sema Nur Dilek’e İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ilişkin soru sorunca, derneğin genel başkanı ve Ankara Şehir gazetesinin sahibi Hüseyin Akın müdahale ederek engelledi.

Pele’nin sağlık durumu stabil: ‘Güçlüyüm ve tedavimi uyguluyorum’

Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun stabil olduğu ve son 24 saatte herhangi bir kötüleşme olmadığı duyuruldu.