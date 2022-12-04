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Yaramazlara biraz batar!

Kadın derneğinin erkek başkanı, İstanbul Sözleşmesi’ni soran muhabiri engelledi

Eskişehir’de Es TV muhabiri, Çınar Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sema Nur Dilek’e İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ilişkin soru sorunca, derneğin genel başkanı ve Ankara Şehir gazetesinin sahibi Hüseyin Akın müdahale ederek engelledi.

Kadın derneğinin erkek yönetici muhabiri engelledi (Twitter)
Kadın derneğinin erkek yöneticisi muhabiri engelledi. (Twitter)

Çınar Kadınları Derneği, Eskişehir’deki şubesini açtı. Açılışta gazetecilere konuşan Çınar Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sema Nur Dilek’e İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması hakkında soru sorulunca araya girenler oldu. Dilek’in yanına gelen bir kadın, “Sanatsal yönüne bakıyoruz” deyince Dilek, “Girmeyeyim ben o konuya” diye geçiştirdi. Dilek, kadına yönelik şiddet hakkındaki soruyu da yanıtsız bırakırken, araya giren dernek genel başkanı ve gazete sahibi Hüseyin Akın’sa muhabire çıkıştı.


Akın şu sözleri sarf etti: “Önce bizi tanımanız lazım… Bırakın, önyargıdan kurtulun… Kadın derneği deyince kadınlardan ibaret bir dernek ifadesi geliyor. Feministçe davranışınızla bir yere gelemeyiz. Sorularınıza müdahale etmek zorundayım çünkü biz her soruyu kabul etmiyoruz. Çünkü biz proje derneğiyiz.”

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