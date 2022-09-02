TTB, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararını temyize taşıdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini onaylayan Danıştay kararını temyize taşıdı.

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TTB, başvurusunda Anayasa’nın 90’ıncı ve 104’üncü maddelerine atıfla, insan hak ve özgürlükleri metni olan İstanbul Sözleşmesi’nin idarenin yetki alanında olmadığını kaydetti.

Danıştay 10’uncu Dairesi kararında dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun salt yetki tartışmasıyla yürütüldüğünün ifade edildiği başvuruda, “Dava konusu işlem sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olup Daire kararının unsurlara dair gerekçe içermeyen kararının bozulması gerekir” dendi.

Başvuruda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dayalı hak ihlallerinin önlenmesinin salt mevzuatla değil, mevzuatın uygulanmasını belirleyen politik tercihlerle de ilişkili olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 20 Mart 2021’de feshedilmişti.

Bunun üzerine cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin de olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, barolar ve kadın örgütü Danıştay’da çok sayıda dava açmıştı.

Danıştay 10’uncu Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, iptal istemleriniyse duruşmalı olarak ele almıştı. Danıştay’sa gruplar halinde görülen duruşmalar sonucunda sözleşmenin iptaline ilişkin başvuruları reddetmişti.