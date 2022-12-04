Kılıçdaroğlu, Britanya ve ABD ziyaretlerini hatırlattı: Ülkemize para akacak

ABD ve Britanya gezilerinde görüştüğü isimleri hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeye paranın akacağını kaydetti.

ABD ve Britanya’yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin ‘kalkınma planını’ açıkladı. Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini açıklayan Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosu da dikkat çekmişti.

İktidara geldiklerinde dünyaca ünlü iktisatçılar Daron Acemoğlu, Jeremy Rifkin, Ali Hakan Kara ve Refet Gürkaynak gibi isimlerle çalışacağını duyuran Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda ülkeyi krizden çıkarma sözü verdi:

“5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım alacağız. Ülkemize para akacak.”

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretleri sırasında görüştüğü önemli isimler ve yatırım kuruluşları hatırlatılarak, ‘krizlerin sonsuza kadar tarihe gömüleceği’ vurgulandı.