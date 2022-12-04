Babacan’dan Erdoğan’a: Kürt sorunu var, çözüm eşit vatandaşlıktan geçiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kürt sorunu var, bunun çözümü de devletin temel hak ve özgürlüklerle ilgili sapasağlam bir tutumundan geçiyor” dedi.

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Babacan, gittiği Adıyaman’da bugün halka hitap etti. ANKA’nın haberine göre Kürt sorununa, gündemdeki zincir market tartışmasına ve ‘altılı masa’nın çalışmalarına değinen Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) Bir yanına Bahçeli’yi, bir yanına Perinçek’i aldı, “Kürt sorunu diye bir şey yok kardeşim” diyor. Bir tarafında Bahçeli, bir tarafında Perinçek olunca zaten diyeceği başka bir laf yok. Sayın Bahçeli, Adıyaman’a en son ne zaman gelmiştin? Ankara’da otururken konuşmak kolay. Esiyor, gürlüyor oradan.

* Kürt sorunu var, bunun çözümü de devletin temel hak ve özgürlüklerle ilgili sapasağlam bir tutumundan geçiyor. İnsan haklarının devlet tarafından aynen tanınmasından geçiyor. Çözümü, eşit vatandaşlık anlayışından geçiyor. Her vatandaş, eşit ve onurludur. Her vatandaş, anasından doğduğu anda sahip olduğu hakları doyasıya yaşar. Devlet de bunu sadece tanır.

* Şimdi marketlerle savaşıyorlar. Sütün fiyatını belirleyen hükümetin kendisi değil mi? Karkas etin fiyatını, buğday taban fiyatını hükümet belirliyor. Gıdayla ilgili bütün temel maddelerin fiyatını hükümet belirliyor, ondan sonra marketlere “Sen bunu niye pahalı satıyorsun” diye savaş açıyor. Niye? Çünkü enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine. Milletimiz bunu yutmuyor. Enflasyonun en önemli sebebi dolardaki artıştır

* Seçim olduğu akşam uyuyup sabah kalkacağız, bir yudum su içip “İyi ki o kabus bitti” diyeceğiz. Ekonomiyle ilgili kurumları bir ayda ayağa kaldırırız. Biz çözeriz. altı ayda kriz iklimini çözeriz.

* Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödeyen iktidarı, bu iktidar. Daha önce bu kadar büyük faiz ödenmedi. 350 milyar, tam buz gibi faiz. Yanına 320-330 milyar da kur farkını ekleyin, etti size 650 milyar. Onunla sadece bu yıl 1 milyon konut yapılabilirdi. İhtiyacı olanlara peşinatsız bir şekilde verilebilirdi.

* ‘Altılı masa’nın ve ortak cumhurbaşkanı adayının tek bir tarım politikası olacak, tek bir ekonomi politikası olacak, tek bir dış politikası olacak. Böylece vatandaşlarımızın karşısına çok net, temiz, uzlaşılmış bir çözümle çıkacağız.