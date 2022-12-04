Erdoğan, CHP’nin vizyon programına çattı: Vizyon orada değil, Şanlıurfa’da

Şanlıurfa’daki gençlik programından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin açıkladığı vizyon programını eleştirdi.

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Erdoğan, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Gençlik Buluşmaları’ programına katıldı. AA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız, demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye’nin belki de en sıkıntılı, en sancılı dönemini yaşadı. Kendi serencamımızın seyriyle bugün sizlerin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla kurduğunuz hayaller arasında çok büyük fark olması gayet tabiidir.

* Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden, bölgesel ve küresel liderlik seviyesine gelmiş bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir.

* Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizlerle alacağız. Artık dünyaya şöyle bakacağız, biz dünyaya değil, dünya Türkiye’ye baksın. Bunu, sizlerle beraber başaracağız. Hamasetle, demagojiyle, yalanla, çarpıtmayla yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve cesaretinden aldığımız güçle nereye hazırlanıyoruz? 2023’e.

* Bay Kemal, güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın… Böyle bir durum. Biz de dedik ki biz, Şanlıurfa’da zihin devrimi yapacağız. Ve Şanlıurfa’da bir zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa’da. Ve yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler, sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Ve yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası.

* Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık.