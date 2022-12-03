CHP vizyon belgesini açıklıyor

CHP’nin vizyon belgesini açıklanacağı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlik İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Fotoğraflar: Diken

Etkinliğe çok sayıda basın mensubu, CHP yönetimi ve üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyen ve araştırmacılar katılıyor.

Etkinlikte aralarında Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet S. Gürkaynak, Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo gibi isimlerin yer aldığı uzman ve bilim insanları da konuşacak.

14:27 Kılıçdaroğlu açılış konuşması için sahnede.

14:13 CHP Genel Başakın Kılıçdaroğlu da salona giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ‘iktidar’ sloganlarıyla karşılandı. Salonda ‘Gençlik seninle durma ilerle’ sloganları atılıyor.

13:51 İzdiham nedeniyle salona zor girilebiliyor.

Girişte yoğunluk yaşanıyor. Fotoğraflar: Diken

13:48 CHP’li belediye başkanları salonda. Cumhurbaşkanlığı için anketlerde Kılıçdaroğlu’yla birlikte isimleri öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yerini aldı.