Hacer Foggo: İlk hedef yoksulluğun kökünü kazımak

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “CHP iktidarının ilk hedefi yoksulluğu kökten bitirmek olacak” dedi.

Hacer Foggo

Foggo CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinliğinde konuştu. Konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Şu ana kadar yokluğu da varlığı da birlikte yaşadık ve atlattık. Son 20 yıldaysa yoksulluk derinleşip adaletsizliğe yol açıyor; zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor ve bu normal karşılanıyor. Eşitsizlik hiç bu kadar derin olmamıştı, bu ülke bu kadar kötü bir yönetimle hiç karşılaşmamıştı. CHP iktidarının ilk hedefi yoksulluğu kökten bitirmek olacak.

* CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ben bu sözün büyüsü ve gerçeğiyle hiçbir çocuğu arkada bırakmayan sistemi inşa ederken bir taş bir çakıl koymak için buradayım.

* Fırsat eşitliği dönemi başlıyor.

* Sosyal devlet ifade özgürlüğüyle beslenme hakkını ayrı düşünemez. Beslenme hakkıyla eğitime erişim hakkını ayrı düşünemez.

* CHP iktidarında aile destekleri sigortası başlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkesi devlet güvencesi altına alan model kuracağız. Mevcut sosyal yardımlar yetersiz. İnsanların çoğu güvencesiz. Giderek yoksullaşan bir toplum var. Bu yetmiyormuş gibi insanlar, sosyal yardım için kurumlar arasında mekik dokuyor. CHP iktidarının ilk 6 ayında aile destekleri sigortası kurumu kurulacak. Tüm sosyal yardımlar tek çatı altında olacak. Kimse kapı kapı dolaşmayacak. Devlet zorda olanın ayağına gidecek.

* Alım gücümüz çok düşük, yardımlar yoksul insanların onurunu zedeliyor. Hangi kurum kime yardım ediyor belirsiz. Sosyal yardımlar seçim öncesi siyasi malzeme olmaktan çıkacak.

* Mevcut iktidar aileleri tek tip sayıyor. Yaşlısı olan yoksul aile farklı, hastası olan yoksul aile farklı. Çok boyutlu bakacağız. Kimin ne kadar desteğe ihtiyacı var bakacağız. Herkes, aile destekleri sigortasıyla garanti altına alınacak.

* Ekonomik yoksulluk görülen yoksulluk ama bunun görülmeyen tarafı da var. Bunlar başka sorunları tetikliyor. Evladı engelli ve çalışamayan anne zorluklarla karşı karşıya kalıyor, çocukların eğitimden uzak kalıyor, ev içinde şiddet oluyor. Aile destekleri sigortası ailelerimizi hem ekonomik hem sosyal açıdan güçlendirecek. Aile içi şiddeti yaşanmadan engelleyen, kadınları ve çocuklara güvence veren, eğitim hakkını gözeten, engelli haklarını gözeten, kimsenin geride kalmadığı güçlü sistem kuracağız.

* Aile destekleri sigortası kurumu kurulduğunda her aileye, aile hekimi haricinde sosyal hizmet uzmanı atayacağız. 25 bin genç sosyal hizmet uzmanı istihdam edilecek, devletin temsilci olarak ailelerle iletişim kuracak.

* Bu hareketin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kadınlar bu ülkenin teminatıdır, kadınlar sosyal devlet güvencesi altında olacak. Sosyal yardımlar kadınların hesabına yatırılacak. Bilhassa ev kadını olan arkadaşlarıma, kız kardeşlerime sesleniyorum: Bize güvenin, harekete güvenin. Bu sistemde devlet, kaynaklarını sizin için kullanacak. Evde, işte, tarlada, sokaktaki tüm kadınlar sosyal devleti yanında hissedecek. Kadınların güvenliği sistemde her şeyden önemli.

* Yurtlar inşa edilecek. Barınma sorunu çözülecek. Gençler geleceğin değil bugünün teminatı. Burs, barınma sorunu CHP iktidarında ortadan kaldırılacak. Sigortadan faydalanan ailelerin gençlerine de istihdamda öncelik sağlanacak. Yoksulluğu önleyip ilelebet bitereceğiz.

* Eşitlik kreşlerde başlayacak. Sigorta kapsamındaki ailelerin çocukları ücretsiz kreşlerden faydalanacak. Kreş her çocuğun hakkı.

* Çocuğun yanına koyulan bir dilim ekmeği konuşuyoruz bugün. Yoksulluk her geçen gün saygın gibi yayılıyor. Hiçbir kurumun kimsenin çocuğuna bunu yaşatmaya hakkı yok. Aile destekleri sigortası önce çocukların mutluluğun teminat altına alacak.

* Yardımların karşılığında parti üyeliği şart koşuldu. Oy yoksa ekmek yok dendi ama bu düzen değişecek. Eşit, onurlu ve adil düzen için, kadın ve çocukların teminatı için, yoksulluğu bitirmek için buradayız.

* Sosyal yardım bütçe üç katına çıkacak. Güçlü sosyal devlet Türkiye’nin teminatı olacak.