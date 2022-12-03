Kılıçdaroğlu: Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlikte konuşuyor.

Kılıçdaroğlu konuşması başlarken gelen “İktidar” tezahüratına, “O da olacak, sabır” karşılık verdi ve şöyle devam etti:

*Bugün dinleyeceğiniz bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal bir krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Bu ülke krizlere girdi çıktı, bir kez daha girdi çıktı… Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışını değiştirmek zorundayız…

*Yeni bir sisteme oy isteyeceğiz.

*Siyaset üstü bir beyin takımı oluşturacağız. (Kılıçdaroğlu’nun, ‘Siyaset üstü güç birliği’ olarak tanımladığı ekip, para politikaları, büyüme ve istihdam üzerine çalışacak).

*Ne derlerse desinler inandığım vizyondan geri adım atmayacağım. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.