Faik Öztrak: Merkez Bankası’nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: CHP

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinliğinde Öztrak da söz aldı. Konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

* Ekonomik öncelik ve ihtiyaçları gözeterek, 2023 bütçesini yeniden yapacağız. Şatafata ve israfa son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamını ait olduğu yere, Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Tasarruflarla, krizin ezdiği kırılgan kesimleri destekleyeceğiz. Mali kural uygulamasını başlatacağız, TVF’yi tasfiye ederek bütçe birliğini sağlayacağız. Kamu özel işbirliği projeleri başta olmak üzere, devletin sırtındaki koşullu yükümlülükleri ortaya çıkaracağız.

* Hızla atacağımız adımlarla kısa sürede ekonomide öngörülebilirliği artıracak, risk primimizi düşürecek, makro ekonomik istikrarı sağlayacağız.

* Feraha kavuşmak için iki önemli çapamız var: Güçlü Türkiye, Güçlü Avrupa’dır. Türkiye’nin geleceği, demokratik kurallı dünyadadır.

‘AB üyelik müzakerelerini canlandıracağız’

* AB üyelik müzakerelerini canlandıracağız. 23’üncü yargı ve temel haklar faslının gerekliliklerini tamamlayacağız. Bu fasıldaki siyasi blokajın kaldırılmasını isteyeceğiz.

* İkinci çapamız ise, hızla hayata geçireceğimiz yeni nesil kalkınma stratejimiz olacak. Bu, hem ülkemizi ferahlatacak, hem de kalıcı refaha ulaşmamızın önünü açacak.

* 2030 gündemi sürdürülebilir kalkınma amaçları ve Paris İklim Anlaşması, stratejimizin en önemli küresel referanslarıdır.

Dört sütun

* Biz stratejimizi dört sütun üzerine inşa ettik. Demokrasisi güçlü; kurumları ve kuralları güçlü Türkiye. Üreterek zenginleşen, rekabetçi Türkiye. Zenginliği adil paylaşan Türkiye. Temiz ve yeşil Türkiye.

‘OECD ile makası 2030’a kadar kapatacağız’

1-Fert başına gelirimiz, OECD’nin ancak dörtte biri ise, bunun en önemli nedenlerinden biri, kurumlarımızın kalitesinin OECD’nin ancak yarısı kadar olmasıdır. Bu da daha önceki rakamlarla! Bu yüzden bize kral değil, kural gerek diyoruz. Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye’de, güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Hukukun üstünlüğü olacak. MB başta olmak üzere, düzenleyici ve denetleyici kurumların araç bağımsızlıkları yasal güvence altında olacak. İhalelerde şeffaflık ve rekabeti sağlayacağız. Atamaları sadakate göre değil, rekabete göre yapacağız. Kayırmacılığa son vereceğiz, siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Kara paraya sıfır tolerans göstereceğiz. Türkiye’yi, Mali Eylem Görev Gücünün gri listesinden çıkaracağız. OECD ile aramızdaki makası 2030’a kadar kapatacağız.

‘Yeşil yatırımların finansmana ulaşımını kolaylaştıracağız’

2-Küresel, bölgesel ve yerel kalkınma dinamiklerini takip eden; özel kesim ile yeni işbirliği modellerine öncülük eden, ekonomideki oyunculara ufuk veren strateji ve planlama teşkilatını kıracağız. Zenginleşen, rekabetçi Türkiye’de; sanayimizin endüstri 4.0 dinamikleri ile dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm ışığında yüksek teknolojili katma değerli bir yapıya dönüşmesini sağlayacağız, destekleyeceğiz. Bu çerçevede üniversite, sanayi, sivil toplum, kamu iş birliği modellerini en etkin şekilde kullanacağız. Evlatlarımızı ekonominin ve çağın gerektirdiği yeteneklerle donatacak bir milli eğitim politikası uygulayacağız. Niceliğe değil, kaliteye odaklanacağız. Üniversitelerde bilimsel özgürlüğü ve özerkliği sağlayacağız. İnternete erişimi özgürleştireceğiz. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen kurumsal yapıyı güçlendireceğiz. Yaratıcı endüstrilerin özelliklerini dikkate alarak, bu endüstrilere teşvik ve destekleri daha da güçlendireceğiz. Girişimi destekleyen finansal araçları çeşitlendireceğiz. Yeşil yatırımların, sürdürülebilir projelerin, sosyal yatırımların finansmana ulaşımını kolaylaştıracağız.

‘Her aileye bir asgari gelir sağlayacağız’

3-Zenginliği adil paylaşan Türkiye’de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her aileye asgari bir gelir sağlayacağız. Kayıt dışılığı azaltacağız, vergi tabanını genişleteceğiz, vergi yükünü adil dağıtacağız. Sendikalaşmanın, örgütlü toplumun önünü açacağız, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele edeceğiz. Kadınların iş yaşamına katılımı önündeki engelleri kaldıracağız. Kadınların toplumsal hayattaki konumunu güçlendireceğiz. Kadına şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağız. Sınırlı kamu kaynaklarını, Kanal İstanbul gibi rant projeleri için kullanmayacağız.

‘Tertemiz fonlar ülkemize atacak’

4- Dünya ekolojik limitlerine yaklaşıyor. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasını önemsiyoruz. Karbonsuzlaşma stratejisini ve yeşil mutabakatı, ekolojik krizin tüm muhataplarıyla birlikte toplumsal uzlaşı yoluyla oluşturacağız. Döngüsel ekonominin imkanlarından yararlanacağız. Sürdürülebilir üretime yönelik özel finansman yöntemini gerçekleştireceğiz. Yeni nesil kalkınma stratejimizle, ucuz ve tertemiz fonlar ülkemize atacak.

‘İşsizliği ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz’

* 2030’a geldiğimizde, demokrasisi, kurumları ve kuralları güçlü bir Türkiye’de, üreterek zenginleşen rekabetçi bir Türkiye’de fert başına gelirimizi 20 bin doların üzerine çıkaracağız. Milli gelirimizi 2 trilyon doların üzerine taşıyacağız. İhracatımız 600 milyar doları aşacak. Yedi yılda, 8,5 milyon yurttaşımıza iş imkanı yaratacağız. İşsizliği ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Nereye gideceğini bilmeyen kaptana rüzgar yardım edemez. Biz ülkemizi nereye götüreceğimizi, insanlara nasıl gelecek sunacağımızı biliyoruz.

* Temiz enerji, temiz üretim, temiz fonla, temiz toplumla, tertemiz bir geleceği inşa edeceğiz. Milletimizi önce feraha, sonra da refaha kavuşturmaya hazırız. Biz hazırız, milletimiz hazır.