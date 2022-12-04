Nebati’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosuna ‘İthal ekonomi komiserleri’ dedi ve ‘epistemolojik kopuşlar’a sahip çıktı.

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Dün vizyon politikasını açıklayan Kılıçdaroğlu, iktidara gelince dünyaca ünlü iktisatçılar Daron Acemoğlu,Jeremy Rifkin, Ali Hakan Kara ve Refet Gürkaynak gibi isimlerle çalışacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra sosyal medya hesabından şunları kaydetmişti: “Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi’nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. ‘Epistemolojik kopuşlar’ onların olsun bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye’nin hak ettiği standartlar da budur!”

Nebati önceki aylarda “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır” demiş ve Twitter’ın diline düşmüştü.

Kılıçdaoğlu’nun ‘epistemolojik’ göndermesine sosyal medyadan yanıt veren Nebati, şunları yazdı: “Sayın Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.”