Nebati’nin ‘aşırı bilimsel’ açıklaması Twitter’ın diline düştü: ‘Aferin, otur sıfır’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomi hakkındaki kafa karıştıran açıklaması Twitter’ın diline düştü: “Vapurlarda böyle konuşan adamlar olurdu, ne sattıklarını anlamazdım ama almamak gerektiğini bilirdim.”

Görsel: Twitter

Bugün bakanlığın düzenlediği ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’nde konuşan Nebati, şunları dedi: “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya, ve Almanya aşta olmak üzere heteredoks literatürü olduğunu biliyoruz. Kitaplar yazılıyor.”

Bakanın açıklamaları Twitter’da çokça paylaşılarak alay konusu oldu. Kullanıcılar, kelimelerin ‘karmaşık ve anlamsız’ olduğunu söyleyerek Nebati’nin ‘ne demek istediğini’ tahmin etmeye çalıştı.

Diyor ki:

Daha bir şey görmediniz…

Seçimden önce parayı dağıtalım..

Siz de zokayı yutup, bize oyu verin…

Sonra göreceksiniz………… pic.twitter.com/BoNmy6nKrG — CEM TOKER🐬 (@tokcem) September 29, 2022

Vapurlarda böyle konuşan adamlar olurdu, ne sattıklarını anlamazdım ama almamak gerektiğini bilirdim. https://t.co/zKOSdeXKCP — Refet Gürkaynak (@RefetGurkaynak) September 29, 2022

bakan nebati: neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik kopuş, heterodoks yaklaşımı ön plana çıkardı.

tercüme: napıyonuz la fakirler. nasıl enflasyon iyi mi böyle? pic.twitter.com/KChAmRdq1M — mustafahos (@mustafahos) September 29, 2022

Nebati Bakan "Epistemolojik kopuş",

"Nöro ekonomi" derken son bir haftada 2,5 milyar $ döviz rezervi yakmış.

20 Mayıs'tan bu yana, tek bir haftada yakılan en yüksek döviz rezervi.

SWAP hariç net rezervler -55,4 milyar $ ile 21 Ocak haftasından bu yana en düşük seviyesinde. pic.twitter.com/aYjH9SuNsr — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 29, 2022

Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a ekonomi sunumu yapalarken… pic.twitter.com/ZOnCxDQHys — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 29, 2022

Gözleri ışıl ışılken bile durumu daha iyiydi https://t.co/sEVq0XbihD — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) September 29, 2022

Nebati’yi dinleyince ben pic.twitter.com/xozLXobEaX — Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler (@matikeler) September 29, 2022

Konjonktürel bir perspektifte, varolan neoliyakatsiz ve postcahil personaların heterojen ve irrasyonel yaklaşım döngüsünün yol açtığı kümülatif neo abandone sıçılamasyon etkisiyle yarattığı endemik pejoratif yoksunluğu sofistike bir şekilde içselleştirdik.🤣 — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) September 29, 2022