Nebati’nin ‘aşırı bilimsel’ açıklaması Twitter’ın diline düştü: ‘Aferin, otur sıfır’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomi hakkındaki kafa karıştıran açıklaması Twitter’ın diline düştü: “Vapurlarda böyle konuşan adamlar olurdu, ne sattıklarını anlamazdım ama almamak gerektiğini bilirdim.”
Bugün bakanlığın düzenlediği ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’nde konuşan Nebati, şunları dedi: “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya, ve Almanya aşta olmak üzere heteredoks literatürü olduğunu biliyoruz. Kitaplar yazılıyor.”
Bakanın açıklamaları Twitter’da çokça paylaşılarak alay konusu oldu. Kullanıcılar, kelimelerin ‘karmaşık ve anlamsız’ olduğunu söyleyerek Nebati’nin ‘ne demek istediğini’ tahmin etmeye çalıştı.