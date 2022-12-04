Prof. Dr. Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Batırel’e tepkiler sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, tepkilerin odağında.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Batırel’e verdiği yanıtta, “Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız” dedi.

Türkiye yazarı Batırel, Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef aldı. (YouTube)

Batırel, Kılıçdaroğlu’nun dün açıkladığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ programında konuşan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu hedef aldı.

Doların TL karşısında yükselişe geçtiği dönemde kullandığı “Şakkadanak satarım bir 10 milyar dolar, düşürürüm doları” ifadesiyle tanınan Batırel bu kez de Acemoğlu hakkında, ”Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir” sözlerini sarf etti.

Bunun üzerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş gibi birçok yazar ve siyasi ırkçı sözlerle Acemoğlu’nu hedef alan Batırel’e sert çıktı.

Paylaşımı alıntılayan Demirtaş şunları yazdı:

*Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan ses çıkarmayayım diyorum ama yeter. Prof. Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim.

*Bu tweet hem ırkçı hem de haddini bilmez bir tweettir. Daron Acemoğlu denen kişinin dünya ekonomi-finans profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobel’e gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız korkunç.

Bu twit hem ırkçı hem de haddini bilmez bir twittir. Daron Acemoğlu denen kişinin Dünya Ekonomi-Finans Profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla.



Nobele gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız KORKUNÇ — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 3, 2022

Batırel’e ırkçı sözlerine tepki gösterenler arasında siyasiler ve yazarlarda vardı.

Bazı tepkiler şöyle;

Markar Esayan'ı vekil, Etyen Mahçupyan'ı baş danışman yapan Erdoğan'ın da mı kanı çekmişti. Onun için de dedin mi bunu? Irkçı herif! https://t.co/5d2hdNEEqL — Mahir Özkan I ՄահիրՅան (@mhrzkn) December 4, 2022

Bir trajedinin ozeti. Etyen Mahçupyan danışmanlık yaparken ya da Markar vekil oluncada mı kan çekti bunu mu anlayalım. https://t.co/LIt2QX15r3 — Murad Mıhçı-Մուրատ (@MuradMihci) December 4, 2022

Sen ve senin gibiler için mide bulantısı dışında bir şey hissetmiyorum. Sadece eşin, dostun ve çocukların için üzülüyorum: şu haline, yazdıklarına bakıp bakıp utanacaklar. https://t.co/JoJxvyE6me — Ümit Özlale (@UmitOzlale) December 3, 2022

Sadece Daron Acemoğlu’nun Ermeniliğine vurguyla ırkçılık yok, aynı zamanda “kan çekmiştir” derken Kılıçdaroğlu’nun Dersimliliğine de Ermenilik imasıyla ırkçılık var. Bu geleneksel ırkçılıklara zamane FETÖ’cülük karalaması eşlik etmiş. Kötülükte rekor denemesi yapmış https://t.co/VWWVAlMgtS — Yıldıray Oğur (@yildarado) December 4, 2022

Dünya çapında bir ekonomistimizi Hitler özentisi bir ırkçılıkla anmak ne hazin!

Türk Milleti'ni küçük düşürmeye çalışan bir bölücülük bu…

Kimsiniz siz?

Bu kadar yıl nerede saklandınız? https://t.co/0Bbof5Znff — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) December 4, 2022

Gerçekten hem çok üzücü hem de utandırıcı. Dünyanın en saygı duyduğu ekonomistlerden birini ırkçı kafayla sözüm ona aşağılamaya çalışmak.

Tek kelime ile REZİLLİK https://t.co/BXbNbxmr2X — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) December 4, 2022

Tiksinç. Asla ulaşamayacağı ciğere en aşağılık seviyede mundar diyen… bir 10 milyar şak bir 10 daha ile ancak hatırlanacak Batırel'in kendisi elbette zavallı. Ama sahibinin sesi olduğunu hatırlamak lazım. Bu kodlarla yönetiliyoruz. Bu değişmeli. https://t.co/g2G0rh4mim — Güldem Atabay – Ekonomist (@guldematabay) December 4, 2022

Yetersizlik duygusunun sonucu bilinçaltı ortaya çıkmış. Yazık çok yazık. Akıl, bilim, vicdan, empati, millet olma şuur ve bilinci sizi terk etmiş. https://t.co/bwvgN6L5r7 — UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) December 4, 2022

Yaşını başını almış bir faşist. https://t.co/toPCQCaGRK — Tugay Bek (@avtugaybek) December 4, 2022