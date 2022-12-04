Prof. Dr. Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Batırel’e tepkiler sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, tepkilerin odağında.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Batırel’e verdiği yanıtta, “Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız” dedi.
Batırel, Kılıçdaroğlu’nun dün açıkladığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ programında konuşan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu hedef aldı.
Doların TL karşısında yükselişe geçtiği dönemde kullandığı “Şakkadanak satarım bir 10 milyar dolar, düşürürüm doları” ifadesiyle tanınan Batırel bu kez de Acemoğlu hakkında, ”Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir” sözlerini sarf etti.
Bunun üzerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş gibi birçok yazar ve siyasi ırkçı sözlerle Acemoğlu’nu hedef alan Batırel’e sert çıktı.
Paylaşımı alıntılayan Demirtaş şunları yazdı:
*Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan ses çıkarmayayım diyorum ama yeter. Prof. Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim.
*Bu tweet hem ırkçı hem de haddini bilmez bir tweettir. Daron Acemoğlu denen kişinin dünya ekonomi-finans profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobel’e gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız korkunç.
Batırel’e ırkçı sözlerine tepki gösterenler arasında siyasiler ve yazarlarda vardı.
Bazı tepkiler şöyle;