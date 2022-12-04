İktidar marketlerle uğraşırken: Sekiz ayda 37 bin borçlu abonenin doğalgazı kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk sekiz ayında 37 bin 657 abonenin doğal gazının borcu nedeniyle kesildiğini açıkladı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Fatih Dönmez’e, faturalarını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abonelerin sayısını sordu.

ANKA’nın haberine göre Gürer’in önergesine yanıt veren Dönmez, Türkiye genelinde borcu ödenmediği için doğal gazı kesik olan abone sayısının 2021’de 22 bin 142 olduğunu ve bu sayının 2022’nin ilk sekiz ayında 37 bin 657’ye yükseldiğini açıkladı.

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Elektrik ve doğalgaza üst üste zamlar geliyor.

Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, sorumlunun kendileri olmadığını açıklayıp eleştirilere yanıt verdiği için MHP’nin hedefi haline geldi ve ölüm tehdidi aldı.

Önergeyi veren Gürer de bu duruma dikkat çekerek, şunları dedi:

“Ekonomik kriz her alanda vatandaşı zorluyor. Doğal gaza sekiz ayda 37 bin 657 kişi ödemesini yapamamış. Elektrik, akaryakıt zamları, sabit ve dar gelirlinin belini büktü. Artık insanlar battaniye altında soğuktan korunmaya çalışıyor, elektrik düğmesine elleri gitmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı, market fiyatlarını gündeme getiriyor ama kendisinin bilgisi dahilinde elektrik, doğalgaz, akaryakıta gelen zamlar için hiç söz etmiyor.”