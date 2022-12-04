CHP’den Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: Serum takılmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun programda hasta olduğu için bir süre uyuyakaldığını, daha sonra da Selvi Kılıçdaroğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Nazlıaka, bunun siyaset malzemesi haline getirilmesine de çıkıştı.

Programa hasta katılan Selvi Kılıçdaroğlu, uyuyakaldı. (YouTube)

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinliği İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmiş; Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanlarından Jeremy Rifkin konuşurken Selvi Kılıçdaroğlu’nun yorgunlukta bir süre uyuyakaldığı görülmüştü.

Nazlıaka, sosyal medyada tartışma konusu olan görüntüye ilişkin düzenlediği basın açıklamasında şunları söyledi:

*Yine bir algı operasyonu yaptılar. Ana gündemi bambaşka bir yere çekmek istediler. CHP’nin tarihi gününü bambaşka bir şeye odakladılar. Açıklama yapma gereği duyduk ama bundan insanlık adına büyük bir utanç duyuyoruz.

*Sayın genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce bir tedavi uygulandı kendisine, serum verildi.

*Hatta bu nedenle 14:00’te başlayacak etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonra birlikte salona giriş yaptılar. Konuşmalar yapılırken Selvi hanımın bir anlık gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş ve bugün ana gündem maddesi olarak taşıdı. Bu gerçekten son derece utanç verici.

* Ayrıca Selvi hanım dün sonrasında bir test yaptırdı. Bunu da paylaşmak zorunda kalmış olmak utanç verici ama kendisinin Covid pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu belgeyi de paylaşıyoruz.

*Buradan Selvi hanıma ve Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Selvi hanımın orada bir anlık da olsa gözlerini kapatmış olmasının böylesine bir malzemeye dönüştürülmüş olması hepimizi üzdü. Bu her şeyden önce kadına yönelik bir şiddettir.

*Bırakın genel başkanımızın eşi olmasını bir kadın olarak eşinin önemli bir gününde onun yanında bulunmak istemiştir. Görüyoruz ki birileri buna bile tahammül edemiyor.