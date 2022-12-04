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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’sı: Gün boyunca neler yaşandı?

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesi dün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna açıklandı.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin konuşmalarının damga vurduğu etkinliğe CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra ünlü ABD’li kuramcı Jeremy Rifkin ve ekonomistler Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet S. Gürkaynak birer sunumla katkı verdi.


“Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak” diyen Kılıçdaroğlu’nun “Bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, kuracağımız büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum. Lami cimi yok, bu zorba gidecek” sözleri hafızalarda kaldı.

Kılıçdaroğlu: Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları defterlerine yazdım

CHP’nin vizyon toplantısına Böke ve Foggo’nun konuşmaları damga vurdu

Selin Sayek Böke: Her şeyin önüne kamu yararını koyacağız

Acemoğlu: Tablo negatif ama Türkiye’nin geleceğini karamsar görmüyorum

Prof. Refet Gürkaynak: İyi iktisat politikası yapmak Türkiye’de hala mümkün

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Rifkin: Kapsamlı yol haritasına katkı sunacağım

Hacer Foggo: İlk hedef yoksulluğun kökünü kazımak

Faik Öztrak: Merkez Bankası’nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacağız

Kılıçdaroğlu: Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür

CHP vizyon belgesini açıkladı

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