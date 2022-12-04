CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’sı: Gün boyunca neler yaşandı?

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesi dün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna açıklandı.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin konuşmalarının damga vurduğu etkinliğe CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra ünlü ABD’li kuramcı Jeremy Rifkin ve ekonomistler Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet S. Gürkaynak birer sunumla katkı verdi.

“Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak” diyen Kılıçdaroğlu’nun “Bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, kuracağımız büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum. Lami cimi yok, bu zorba gidecek” sözleri hafızalarda kaldı.