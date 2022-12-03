Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Rifkin: Kapsamlı yol haritasına katkı sunacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni ‘A Takımı’nda danışman olara yer alacak Jeremy Rifkin, CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlikte konuştu.

Rifkin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Kılıçdaroğlu ile çalışmak çok heyecan verici olacak. Bilimsel, teknik, ekonomik katkı sağlayacağım. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye için kapsamlı yol haritası oluşturmasına katkı sunacağım. Kılıçdaroğlu ülkesini büyük dönüşümden geçirecek. İklim değişikliği, sıfır karbon emisyon gibi şeyler de buna dahil.

* Ekibim, Avrupa Birliği’nde iklim değişikliğiyle ilgili birimlerde görev aldı. Çin’de de benzer görevler üstlendim.

* Sizinle birlikte olmak çok güzel. Chicago ve MIT’ten değerli ekonomistlerle, Daron Acemoğlu’yla çalışmak mutluluk vereci.

* İklim değişikliğinde dramatik değişim yaşanıyor. Özellikle Doğu Akdeniz ülkelerin yönetenlerin bunu ele alması gerekiyor. Tüm Türk halkının dayanışma içerisinde olması gerekiyor. İklim değişiyor bu bilimsel gerçek, teori değil. Ekosistemimiz alt üst oluyor. Yalnız insan hayatına değil diğer canlıları da etki ediyor.

* Özellikle Z kuşağına şunu demek istiyorum: Altıncı dönemin başındayız. İnsanlık için önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Beş defa benzer yok oluşlar yaşadık. Şimdi altıncısındayız. Bilim insanları bunu söylüyor. Gerçeği görüp uyanmamız gerekiyor.

* Türkiye üç kıtanın ortasında bir merkez. Türkiye aslında lider bir harekete geçirici. Akdeniz havzasındaki diğer ülkeleri harekete geçirebilir. İklim değişikliğini ele alarak bunu yapabilir. Ama şu anda Türkiye dünyada en çok risk altında olan topraklardan birine sahip. Türkiye bu konuda liderlik edebilir. Türkiye bir G20 ülkesi. Üniversitelerinizde müthiş yetenekler var. İş dünyanız da aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye’yi örnek hale getirecek yeteneğe beceriye sahipsiniz. Bunu yaparken Akdeniz havzasındaki diğer ülkelere de ulaşabilir. Türkiye bu liderliği yaparsa pilot rolü oynayabilir. Hem üçüncü sanayi devrimine geçer hem Avrupa Birliği’ne yakınlaşır. Türkiye’yi merkez ülke haline getirmemiz gerekiyor.

* Yeni çağ için işe başlamanın zamanı. Bunu diğer canlılarla uyum içinde yapacağız. Bu sadece büyüme değil esenlik de getirecek. Bu şekilde yaşam kalitesini artıracağız. Büyük misyon bu ve bunun için ikinci bir şansımız olmayacak. Ve bu şu an yapılmak durumunda. Zamanımız azalıyor ve bu şu anda mümkün. Türkiye’de birlikte yaşayarak ve sizlerden öğrenerek bunu başarıyor olacağız. Bunu yaparsak Akdeniz’in geri kalanı için de örnek oluruz.