CHP’nin vizyon toplantısı: Rifkin uzak kaldı, Foggo derin konuştu

Gazeteci ve akademisyenler ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Jeremy Rifkin’in konuşmasını eleştirirken CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’nun konuşmasını beğendi.
Etkinlik, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.
Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet S. Gürkaynak ve Hacer Foggo gibi uzman ve bilim insanları da konuşmacılar arasında.
Birçok kullanıcı, Rifkin’in canlı bağlantıyla ABD’den yaptığı, biri iki kere kesilen konuşmasının ‘Türkiye’deki sorunlara değinmekten yoksun kaldığını’ söyleyerek eleştirdi. Buna karşılık Foggo’nun Türkiye’daki yoksulluğun derinliğini gözlere önüne seren konuşması beğenildi.