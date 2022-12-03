CHP’nin vizyon toplantısı: Rifkin uzak kaldı, Foggo derin konuştu

İnsan bir sorar Rifkin’e ne anlatacaksın diye. “Anthropocene’e değinmek iyi bir fikir olabilir ama acaba bütün konuşmanızı bunun üzerine kurmasanız mı” denilebilir belki? “Sosyal Adalet vurgusu arka planda kalmaz değil mi, malum ülkemiz…” denilebilir. Değil mi? @herkesicinCHP