Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Jeremy Rifkin kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benim yeni endüstriyel dönüşüm başkanım” diye tanıttığı Jeremy Rifkin, dünyaca ünlü Amerikalı bir ekonomist.

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Rifkin, ekonomik ve sosyal teorisyen, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivist. Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, işgücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 22 kitap yazdı. Kitapları 35 dile çevrildi.

Yeşil enerjiye önem veren Rifkin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ‘Üçüncü Sanayi Devrimi’nin uygulanması için danışmanlık yaptı.

Rifkin halen dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji, elektrik iletim, inşaat, mimarlı, bilişim, elektronik, taşımacılık ve lojistik şirketlerine danışmanlık hizmeti veren ‘TIR Consulting’ adlı şirketi başkanlığını yürütüyor.

Kendi oluşturduğu küresel ekonomik kalkınma ekibi, Collaborative Commons ve Third Industrial Revolution (Üçüncü Sanayi Devrimi) için IoT (Nesnelerin İnterneti / fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı) altyapısını geliştirmek için şehir, bölge ve ulusal yönetimlerle birlikte çalışıyor.

Rifkin aynı zamanda ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Bethesda kenti merkezli Ekonomik Eğilimler Vakfı’nın (FOET) kurucu başkanı.

Vakıf, küresel ekonomiye dahil olan yeni teknolojilerin ekonomik, çevresel, sosyo kültürel etkilerini inceliyor.